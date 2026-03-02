«Chinamaxxing» : quelle est cette tendance bien-être qui émerge sur les réseaux sociaux ?

La tendance «Chinamaxxing» explose sur TikTok. De jeunes occidentaux adoptent des rituels chinois de bien-être, entre pratiques ludiques et recherche d'un mode de vie plus équilibré.

«Chinamaxxing» : ce mot-clé se diffuse rapidement sur TikTok et d'autres réseaux sociaux, notamment aux États-Unis. Il désigne une tendance émergente consistant à adopter, souvent sur un ton ludique mais assumé, des pratiques chinoises liées au bien-être, à la santé et au mode de vie.

Boire de l'eau chaude infusée aux fruits, porter des chaussons à la maison, pratiquer des exercices de longévité ou suivre des rituels inspirés de la médecine traditionnelle chinoise. De nombreux internautes occidentaux se filment en train de «devenir chinois», au moins symboliquement. Ces vidéos, largement relayées, ciblent en particulier une audience jeune.

Une tendance virale sur TikTok

Longtemps considérées en Occident comme dépassées ou réservées aux personnes âgées, ces habitudes connaissent un regain d'intérêt spectaculaire. Les hashtags #Chinamaxxing et #newlychinese cumulent des millions de vues, souvent accompagnés d'une phrase devenue virale : «You met me at a very Chinese time in my life». Une formule qui revendique une aspiration vers des pratiques jugées plus équilibrées.

Cette fascination s'inscrit dans un contexte plus large de visibilité accrue de la culture chinoise sur les réseaux sociaux. Produits alimentaires, esthétiques numériques, images futuristes de mégapoles comme Chongqing alimentent un imaginaire attractif. Le bien-être apparaît comme l'un des vecteurs les plus accessibles de ce soft power, car il touche au quotidien et à l'intime.

«Pendant très longtemps, on discutait de la raison pour laquelle la Chine n’avait pas vraiment autant de soft power par rapport à la Corée du Sud ou au Japon», explique Tianyu Fang, doctorant à Harvard, auprès de CNN. «Nous voyons que cela change beaucoup ces derniers mois, avec les jeux vidéo chinois, les films chinois et même de petites choses comme les Labubus qui façonnent vraiment l’imaginaire culturel de la Chine aux États-Unis, et plus largement en Occident».

Pour certains observateurs, le succès du Chinamaxxing révèle aussi un malaise générationnel. Une partie de la jeunesse occidentale, confrontée à la précarité, à l'inflation et à un avenir professionnel incertain, cherche des modèles alternatifs. Les vidéos montrant discipline collective, infrastructures modernes et routines apaisantes contrastent avec un sentiment de stagnation, notamment aux États-Unis, où le «rêve américain» semble moins évident.

Des réactions contrastées en Chine

En Chine, les réactions oscillent entre gêne et approbation. Certains internautes jugent maladroite l'idée de «devenir chinois» via des tendances TikTok, tandis que d'autres saluent un regard plus respectueux, éloigné des caricatures et des mèmes moqueurs.

Cette tendance bien-être ne montre toutefois qu'une partie de la réalité. Les réseaux sociaux passent sous silence des difficultés majeures, comme le chômage élevé des jeunes, la pression d'une culture du travail intense ou l'accès compliqué au logement. Le Chinamaxxing demeure avant tout un phénomène numérique, révélateur moins de la Chine réelle que du besoin croissant, chez les jeunes générations, de repères alternatifs et de nouvelles façons de prendre soin de soi.