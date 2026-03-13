Randonnée à vélo : voici les 15 accessoires indispensables pour un périple de 2 à 6 jours

Envie de se lancer dans une randonnée à vélo le temps d’un week-end, voire une semaine ? Bonne idée, mais dans ce cas, il est indispensable d’être bien équipé pour que l’aventure ne se transforme pas en cauchemar. Voici les 15 accessoires incontournables.

Sacoches pour vélo – Ortlieb

© Ortlieb

C’est LA référence dans le monde des sacoches pour vélo ! La marque allemande Ortlieb est connue pour la robustesse et la praticité de ses produits. Les sacoches Back-Roller sont imperméables (indispensable), volumineuses (20L) et ultra-pratiques, avec notamment une bandoulière accessible pour les transporter facilement une fois descendu du vélo.

À noter qu’Ortlieb propose un large choix de sacs en tout genre à installer pour les randonnées à vélo ou le bikepacking (gravel). On soulignera également la possibilité de faire réparer chaque produit par la marque, ce qui rallonge leur durée de vie, ainsi que l’accessibilité à des pièces de rechange permettant de faire soi-même les réparations. Un conseil : il est primordiale de tester votre équipement avant de prendre la route afin de vous familiariser avec.

Prix conseillé : 155 €

Sac Banane – Urban Circus

© Urban Circus

La marque Urban Circus a conçu un sac banane à la fois stylé, imperméable, et capable de se transformer en sacoche pour guidon. Il est donc possible de l’utiliser au quotidien pour transporter ses affaires à vélo, et de l’utiliser comme un compagnon d’aventure prêt à faire face aux intempéries.

Il est spacieux (2,5l), et sa matière réfléchissante permet d’être visible de nuit. Il possède également trois poches zippées pour organiser ses affaires. Un produit très bien pensé capable de s'adapter à plusieurs situations.

Prix conseillé : 55 €

Sac à dos imperméable – Urban Circus

© Urban Circus

Ce sac à dos imperméable et réfléchissant de la marque Urban Circus offre, là encore, le parfait compromis entre un usage au quotidien, et sa capacité à supporter les aléas météorologiques d’une randonnée à vélo. Avec une capacité variant entre 18L et 22L, il dispose de plusieurs espaces de rangement, dont une poche pour un ordinateur de 15 pouces, pour ranger ses affaires.

Le petit plus : possibilité d’ouvrir le sac par l’arrière, ce qui permet d’accéder rapidement à certains compartiments du sac sans être obligés de le vider entièrement.

Prix conseillé : 120 €

Casque pliable – Overade

© Overade

Parmi les indispensables, le casque se trouve tout en haut de la liste avec les gants (pour se protéger les mains en cas de chute) et les lunettes (pour se protéger du soleil, de la poussière, des insectes, etc.). Le casque pliant Overade répond non seulement aux normes de sécurité, offre une touche d’élégance avec sa casquette amovible, mais surtout permet de diminuer son volume par 3 à la descente du vélo.

Un gain d’espace non négligeable à tout moment d’une journée à vélo, que ce soit le temps d’une balade, ou d’une randonnée, où l’encombrement est limité par un système de pliage unique au monde avec un design et brevet Français.

Prix conseillé : 109 €

Lampes avant et arrière – TREK

© TREK

Lors d’une randonnée en vélo, on ne sait pas toujours si on arrivera à destination avant la tombée de la nuit. Il est important d’être équipé d'un éclairage efficace sur son vélo afin d’être vu, et de voir soi-même le chemin. Les lampes avant et arrière de la marque TREK se chargent grâce à un port USB-C avec la garantie d’une visibilité jusqu’à 900 mètres.

On apprécie surtout l’autonomie de la batterie, et la possibilité de varier l'intensité de l’éclairage, ainsi qu’une visualisation de son niveau de chargement. Les accroches rendent l’installation très simple. Bon à savoir : pensez également à vous munir d’une lampe frontale, toujours pratique quand on part à l’aventure, surtout s’il faut installer son bivouac en pleine nuit.

Prix conseillé : 69,99 €

Sonette Trek BellBeats – TREK

© TREK

Être vu, et entendu. Cette sonnette numérique de la marque TREK n’est pas, techniquement, un «indispensable», certes. Mais quand on arpente les routes pendant plusieurs heures, ce n’est pas désagréable de pouvoir écouter, par moment, un podcast ou sa playlist préférée tout en pédalant.

Mieux encore, une fois arrivé à destination ou au bivouac, le son est d’une qualité amplement suffisante pour ambiancer un peu la soirée si jamais le cœur est à la fête. Elle est bien évidemment étanche. Petit détail pratique : on peut entendre les instructions du guidage GPS d’une application de manière claire et précise.

Prix conseillé : 119,99 €

Porte bidon – TREK

© TREK

L’hydratation est primordiale lors d’une randonnée à vélo. Et on n’a jamais trop à boire à portée de main. On ne saurait trop vous conseiller d’équiper votre vélo d’au moins un, voire deux, porte-bidon pour transporter votre eau.

Le porte-bidon de la marque TREK est à la fois robuste, léger et discret. En plus d’avoir du style. Il est aussi disponible en plusieurs coloris, et à un prix tout à fait abordable.

Prix conseillé : 12,99 €

Antivol – Kryptonite et ABUS

© Kryptonite © ABUS

Partir à l’aventure, c'est aussi profiter du paysage et découvrir les lieux alentours. Il est dès lors indispensable de pouvoir protéger son vélo lors d'un arrêt-minute, ou d'une pause pour se restaurer ou se promener par exemple. Sur certains vélos, il est possible d'installer des antivols de cadre, comme le Ring Lock de la marque ABUS, facile à installer, qui permettent de bloquer efficacement la roue arrière. Il est également possible d'y ajouter une chaîne en supplément permettant d'attacher le vélo à un point fixe (environ 28,99€).

Parmi les nombreux antivols présents sur le marché, il est conseillé que celui-ci affiche une homologation niveau «2 roues» (exigée par les assurances notamment). Un des meilleurs choix est l'antivol pliant Kryptonite Evolution 790 qui se distingue par son poids relativement léger (1,5 kg) et sa résistance grâce à ses lames en acier trempé. Aucun antivol ne résiste très longtemps à une meuleuse, soyons honnête. Mais la qualité du Kryptonite Evolution 790 dissuadera les voleurs de s'y attaquer si leur temps est compté.

Prix conseillé : 149,99 € pour le Kryptonite Evolution 790, 49,99 € pour l'ABUS Ring Lock

Multi-outils – TREK

Le multi-outil TREK Pro BITS est le compagnon idéal pour la randonnée à vélo. Sa conception légère et compacte est un atout pour le voyage. Il comprend les clés Allen de 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm, des tournevis T25, Phillips et à tête plate, un poinçon pour pneu tubeless et un dérive-chaîne. La «clé fantôme» comprend des clés à rayons de tailles 0, 1 et 2, un outil de démontage du corps de valve, et une clé pour le prolongateur de valve. Il y a également un espace pour y placer des mèches pour pneus tubeless.

En plus de ce multi-outil, il est toujours bon d’avoir à disposition du Gaffer et quelques Serflex, deux éléments qui permettent d’effectuer des réparations temporaires, mais efficaces, en cas de besoin. Et bien évidemment du matériel anticrevaison, avec des rustines, une petite pompe à vélo (avec indicateur de pression idéalement) et au moins trois démonte-pneus.

Bon à savoir : il n’est pas inutile de prévoir au moins une chambre à air dans ses affaires, dans le cas où les rustines ne suffisent pas. Apprendre à changer une chambre à air seul, auprès d’une association de réparation de vélo par exemple, est également conseillé afin d’être prêt le cas échéant.

Prix conseillé : 79,99 €

Cuissard RAPHA CORE

© RAPHA / TREK

Il n’y aucun moyen de faire l’impasse sur le cuissard. Même pour une sortie à la journée, il est le meilleur allié des cyclistes. Le cuissard Rapha Brevet Element, pour hommes et femmes, offre le confort nécessaire avec un tissu en mesh dense, un insert double densité et des bandes de maintien en silicone.

C’est clairement un des éléments les plus importants de votre voyage, puisqu’il vous évitera de ressentir des douleurs au fessier le lendemain d’une journée à pédaler. Il se porte sans sous-vêtements, pour éviter les frottements. Le petit plus : ce cuissard se lave facilement (la partie rembourrée) et sèche rapidement, ce qui permet d’en apporter un seul exemplaire (ou deux si voyage long).

Prix conseillé : 170 €

Pantalon et veste de pluie

© VAUDE

Une randonnée à vélo nécessite d’être équipé pour la pluie. Un pantalon de pluie efficace et une veste adaptée peuvent rapidement devenir vos meilleurs atouts quand le ciel s’assombrit. La marque VAUDE propose un pantalon de pluie léger et facile à enfiler qui dispose de bouton de pression au niveau des chevilles pour ajuster.

La veste VAUDE est à la fois respirante, coupe-vent et très légère. Donc facile à transporter et peu encombrante. L’imperméabilité est totale, et sa petite poche sur le côté permet d’y ranger quelques objets indispensables. Du matériel de qualité d’une redoutable efficacité. Vous ne serez pas déçus.

Prix conseillé : pantalon, 190 € - veste, 135 €

Chaussures imperméables – VAUDE

© VAUDE

La parfaite combinaison entre l’efficacité et le style. Partir en randonnée à vélo, c’est essayer de limiter le poids que l’on transporte. Les chaussures de la marque VAUDE sont à la fois imperméables, anti-dérapantes (pratique sur les pédales), et elles sont assez stylées et confortables pour être portées dans un contexte plus décontracté.

Non seulement les pieds restent bien au sec, mais en plus elles sont légères, robustes (100% cuir) et faciles à entretenir. Cela ne dispense pas d’apporter avec soi des chaussures ouvertes pour laisser respirer ses pieds si on est sur un bivouac.

Prix conseillé : 150 €

Trousse de secours

La trousse de secours Vélo Essentiel est primordiale pour une sortie de quelques jours. Elle contient les équipements de base pour désinfecter, nettoyer et protéger les petites blessures. Elle possède des accroches permettant de l’installer au cadre du vélo.

Autre élément indispensable : une crème solaire et un stick à lèvres qui protège des UV. Quand on est sur le vélo toute la journée, et que le soleil brille, c’est très agréable, mais cela nécessite également une protection solaire adéquate.

Prix conseillé : 17,94 €

Support de smartphone – Shapeheart

© SHAPEHEART

Le support pour smartphone vélo PRO de la marque Shapeheart est d’une redoutable efficacité, et résiste à toutes les vibrations. Son système magnétique est simple d’utilisation, et la pochette permet de protéger son téléphone de la pluie. Il y a également une petite ouverture qui permet de brancher un chargeur si besoin.

Bon à savoir : faire l’acquisition d’une batterie externe permet de recharger ses appareils pendant le trajet. Il existe des modèles de batterie solaire, qui se recharge d’elle-même pendant que vous pédalez. Certains vélos offrent même la possibilité de recharger ses appareils en utilisant la dynamo située dans le moyeu de la roue.

Prix conseillé : 39,95 €

Applications GPS – Géovélo

© GEOVELO

Parmi les applications accessibles et gratuites du marché, Géovélo se révèle être un excellent compagnon de route, avec une sélection de différents trajets en fonction de ses envies, et la possibilité, par exemple, de choisir un itinéraire «sécurisé» privilégiant les pistes cyclables, ou encore «touristique» qui permet d’emprunter les voies adaptées à la randonnée à vélo. Vous pouvez également y télécharger vos tracés GPX. Détail à savoir : l'application est très gourmande en énergie, et à tendance à consommer rapidement votre batterie.