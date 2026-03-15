Shrekking, mariage lavande, ghosting… Que signifient les nouveaux mots de l'amour ? 

La langue évolue avec son temps et, en 2026, de nouvelles expressions sont de plus en plus utilisées pour parler des relations amoureuses. On fait le point.

À chaque génération son langage. Ces dernières années, de nombreux mots et expressions du quotidien, comme «kif», «kiffer» ou encore «flow», ont fait leur entrée dans le dictionnaire. Inconnus il y a vingt ans, ils font désormais partie de notre quotidien, ou presque.

Le langage de l’amour n’échappe pas à cette vague de nouveaux termes : shrekking, mariage lavande, ghosting… Mais à quoi ces expressions font-elles référence ? On vous explique tout.

Ghosting

C’est sans doute le terme le plus connu, toute génération confondue : le ghosting, ou «ghoster» quelqu’un, signifie disparaître de la circulation sans donner de nouvelles.

Issu du mot anglais « ghost», littéralement «fantôme» en français, il décrit le fait de cesser toute communication avec son partenaire, qu’il s’agisse d’une relation d’un soir, de plusieurs mois voire parfois de plusieurs années, du jour au lendemain, sans aucune explication, ni raison. Plus de SMS, plus d’appels, plus de réponses : plus rien. La personne a disparu, comme un fantôme, de la surface de la terre. Vous avez été ghosté…

Benching

En français, le benching signifie être «sur le banc de touche». En clair, votre «partenaire» entretient la realtion entre vous envoyant régulièrement quelques messages, maintient le lien, mais rien de plus. Il ou elle ne propose pas de rendez-vous, et ne montre pas de signe de vouloir plus. En soit, il vous garde sous le coude.

Breadcrumbing

Littéralement «Semer des miettes», le breadcrumbing consiste à donner de légères attentions, comme des likes ou des réactions sur les réseaux sociaux, des petits messages impromptus de temps à autre, mais tout cela sans aucune volonté de construire une véritable relation. Le but ? Que vous restiez accros pour maintenir l'espoir et garder le contrôle.

Situationship

Le situationship est un mot dérivé de relationship en anglais, qui signifie être dans une relation établie, quelle soit amicale, amoureuse ou même familiale. À la différence d’une relationship, une situationship n’est pas clairement définie.

C'est une sorte de « no man’s land », où l’on partage des moments doux, agréables et romantiques, parfois même des sentiments, sans jamais poser de cadre clair. Êtes-vous ensemble ? Impossible à dire. A-t-on le droit d’aller voir ailleurs ? On n’en parle pas. C’est agréable et sans prise de tête… Jusqu’au jour où l’une des deux personnes souhaite aller plus loin.

Le crush

Le crush ou «crusher» sur quelqu'un, c'est littéralement avoir le béguin, mais version 2.0. L'autre vous donne des papillons dans le ventre, vous fait rougir, sourire, mais la relation reste platonique, voir parfois virtuelle ou imaginaire. Un crush peut durer longtemps et parfois évoluer en une véritable relation. Dans d’autres cas, il ne tient que quelques semaines avant de s’éteindre… jusqu’au prochain coup de cœur !

Mariage Lavande

Ces mariages, parfaitement légitimes et légaux, se répandent de plus en plus. Le « mariage lavande » désigne l’union entre deux personnes n’ayant pas la même orientation sexuelle. Ces couples sont en réalité platoniques, souvent formés entre amis, afin d’améliorer leur situation économique.

En effet, il est bien connu que les célibataires sont souvent désavantagés sur le plan fiscal. Ce type d’union permet donc aux deux époux de bénéficier d’avantages financiers ou fiscaux auxquels ils n’auraient pas accès autrement.

Attention, ces unions n’ont rien à voir avec les mariages blancs, qui visent à obtenir une nationalité par le biais d’une fausse union. Les mariages lavande, eux, sont parfaitement légaux et autorisés.

Shrekking

C’est probablement le pire terme de cette liste : le shrekking consiste à sortir avec une personne que l’on considère «moins attirante», voire laide, semblable à un «ogre», dans le but de flatter son ego, de se sentir valorisé, tout en étant traité comme une princesse ou un prince.

Le terme vient du film Shrek, dans lequel la princesse Fiona tombe amoureuse de l’ogre vert.

Cuffing season

Voici une expression qui risque d’en surprendre plus d’un : le cuffing season, littéralement «la saison des couples», désigne le fait de se mettre en couple uniquement pendant la période hivernale !

Le principe est simple : trouver un partenaire pour passer l’hiver au chaud et en bonne compagnie, profiter des câlins au coin du feu lorsque les températures chutent. Dans ce type de relation, aucune des deux personnes ne cherche à construire un engagement durable : il s’agit uniquement d’un arrangement temporaire.

Polycule

Le terme polycule est lié au polyamour, mais va bien au-delà de la polygamie. Il désigne un réseau de relations amoureuses, où chaque personne peut avoir plusieurs partenaires consentants.

Ce terme est également associé à la ville de Somerville, aux États-Unis, surnommée le «Las Vegas du polyamour». Dans cette ville, une protection juridique est offerte aux personnes dans des relations polyamoureuses. Certaines y entretiennent même de vastes réseaux d’amants et d’amantes, pouvant relier jusqu’à 80 personnes, rapporte The Times.