La première boutique Coffee Island est officiellement inaugurée ce lundi à Paris

La première boutique française du groupe Coffee Island, troisième groupe européen de coffee shops en Europe, a ouvert ses portes au public en décembre à Montmartre. Officiellement inaugurée ce lundi 16 mars, cette nouvelle adresse de café premium voit les choses en grand.

Pour sa première adresse en France, Coffee Island prend ses quartiers dans le 18e arrondissement de Paris, à deux pas de la butte Montmartre et du Sacré-Cœur, qui drainent chaque année des millions de visiteurs. Officiellement inauguré ce lundi 16 mars au numéro 3 de rue de Steinkerque, après une ouverture au public début décembre, ce tout nouveau coffee shop parisien déploie sur 100 m2 sa boutique, son bar à expresso et une vingtaine de places assises dans une ambiance conviviale. Une adresse qui dépoussière le «traditionnel café au comptoir avec un serveur en cravate noire» et mise sur «la qualité à un prix attractif», note Franck Odier, président directeur général de cette première adresse hexagonale.

Qualité premium sur place ou chez soi

A la carte, une trentaine de boissons est proposée - de l’expresso, au latte, en passant par le cappuccino ou le célèbre café glacé typiquement grec mais aussi du thé matcha - et une dizaine de références de cafés premium provenant du Brésil, du Pérou, d’Éthiopie ou encore de Colombie est commercialisée en sachet, en capsule ou en grains à moudre.

«Des références triées sur le volet», souligne Franck Odier. Et de préciser, «depuis 25 ans le groupe grec Coffee Island va sélectionner les meilleures graines de café sur la planète avant de les torréfier à Patras, à un peu plus de 2h d’Athènes». Un groupe qui compte déjà 450 coffee shops en Grèce, 600 boutiques au total et s’étend aujourd’hui au marché français mais aussi en Inde, en Égypte, au Royaume-Uni, à Dubai, en Espagne, en Roumanie et à Chypre.

L’adresse parisienne sera d’ailleurs le laboratoire de ce nouveau marché hexagonal et Franck Odier voit déjà loin. L’objectif est d’ouvrir intelligemment 200 à 250 coffee shops, majoritairement des franchises, d’ici à 5 ans, explique-t-il. En attendant, il développe déjà sa boutique «pilote», qui outre un coffee shop en rez-de-chaussée accueillera prochainement au premier étage sur 130 m2 une salle de Pilates Reformer, révèle-t-il. Un concept store qui allie, en un lieu unique, le bon et le bien-être, pile dans la tendance.

Coffee Island, 3 rue de Steinkerque, Paris 18e.