Salle de bain : voici comment éliminer les moisissures sur les joints en dix secondes

Les joints de carrelage dans la salle de bain ont un ennemi bien connu et redouté : l’humidité. Et il existe des solutions qui ne prennent pas plus de dix secondes pour dire au revoir à la moisissure.

Dix secondes, c’est tout ce qu’il faut pour éliminer les moisissures une bonne fois pour toutes. La saleté, les résidus de gel douche et tout autre produit peuvent s'accumuler dans les joints blancs du carrelage de nos salles de bain.

S’ils ne sont pas bien entretenus, ces débris se transforment en moisissures. Mais prendre cette bonne habitude de dix secondes vous évitera un nettoyage de fond chaque semaine. Une méthode simple et efficace.

Souvent sujette à la moisissure, la salle de bain peut vite devenir un calvaire à nettoyer. En raison de son taux d’humidité élevé et d’une ventilation insuffisante, dans la plupart des cas, on y constate l’apparition de champignons.

La solution miracle

Mais il existe une solution simple, rapide et efficace pour éliminer cette mousse qui encrasse vos joints grâce à une routine régulière, à faire après chaque douche ou bain.

Elle consiste simplement à enlever l’eau des vitres et des murs et de vaporiser sur les parties concernées un mélange d’un verre de vinaigre blanc et d’un verre d’eau. Plus besoin d’y toucher avant la prochaine douche.

Prendre cette habitude vous rendra le nettoyage de vos salles de bains plus rapide. De plus, il est très important d’ouvrir les fenêtres si votre salle de bain en contient. Cela permettra à la vapeur de s’évaporer plus facilement et limiter l’apparition des moisissures ainsi que les mauvaises odeurs.