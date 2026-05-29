Cambriolage : attention à cette négligence pour laquelle votre assurance ne vous indemnisera pas

Avec la vague de chaleur qui traverse actuellement la France, chacun cherche à rafraîchir son logement comme il peut. Mais un geste banal, comme laisser une fenêtre ouverte la nuit, peut avoir de lourdes conséquences. En cas de cambriolage, votre assurance peut refuser de vous indemniser.

En cette fin mai, les nuits sous le dôme de chaleur deviennent difficilement supportables dans de nombreux foyers. Pour gagner quelques degrés, ouvrir une fenêtre semble être une solution évidente. Pourtant, cette habitude peut se retourner contre vous. Si un cambrioleur en profite pour s'introduire chez vous, l'indemnisation de vos pertes n'est en effet pas garantie.

C'est ce que rappelle un arrêt de la Cour de cassation rendu le 2 avril 2026. La haute juridiction a confirmé qu'un assureur était en droit de refuser d'indemniser un couple victime de cambriolage au motif qu'une fenêtre de leur logement était restée ouverte.

Un précédent qui fait jurisprudence

Les faits remontent à août 2017. Un couple résidant à La Seyne-sur-Mer (Var) dormait les fenêtres ouvertes pour tenter de faire entrer un peu de fraîcheur dans leur appartement. Pendant la nuit, des cambrioleurs se sont alors introduits sans difficulté. Au réveil, le constat a été brutal pour les propriétaires. Leurs deux voitures ont été dérobées pour un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

La mauvaise surprise ne s'est pas arrêtée là. L'assureur du couple a refusé d'intervenir en raison de l'absence totale d'infraction. Le contrat stipulait en effet que la garantie vol ne s'appliquait que si l'intrusion avait eu lieu malgré des accès verrouillés et des ouvertures fermées. Saisie du litige, la Cour de cassation a ainsi tranché en faveur de l'assureur validant le refus d'indemnisation.

Une règle souvent méconnue

Cette affaire met en lumière une règle essentielle mais souvent ignorée. Pour être indemnisé en cas de cambriolage, le logement doit être correctement fermé et sécurisé. En assurance habitation, la garantie contre le vol est en effet presque toujours conditionnée au respect strict des mesures de sécurité.

Concrètement, avant de vous coucher, il faut fermer les fenêtres, verrouiller les portes et activer une alarme si vous en disposez. En cas d'absence prolongée (au-delà de 12 à 24 heures selon les contrats), tous les accès doivent être intégralement sécurisés.

L'article 132-73 du Code pénal définit l'effraction comme la dégradation ou le forcement d'un dispositif de fermeture. En son absence et selon les clauses du contrat, l'assureur peut estimer que les conditions de garantie ne sont pas réunies et refuser de vous couvrir en cas de cambriolage.

En 2025, plus de 212.000 cambriolages ont été recensés en France, selon le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Pour limiter les risques en cette période de forte chaleur, il est conseillé d'aérer son logement tôt le matin ou en début de soirée, de fermer les volets en journée et de rafraîchir l'air avec un ventilateur.