Généalogie : voici les 3 meilleurs sites pour enquêter sur son histoire familiale

Retrouver la trace d’un arrière-grand-parent, reconstituer son arbre familial, découvrir l’origine de son nom… La généalogie passionne de plus en plus de Français, tous âges confondus. Grâce au numérique, il est désormais possible d’explorer des millions d’archives depuis chez soi. Voici les 3 meilleurs sites pour partir à la recherche de son histoire familiale.

Geneanet : une référence pour la généalogie française

Incontournable pour les recherches en généalogie française, Geneanet s’appuie sur une vaste communauté de passionnés qui partagent arbres familiaux et archives. Au total, près de 9 milliards d'individus y sont référencés. Cette plate-forme donne accès à des actes numérisés, des registres paroissiaux, des photos de sépultures ou encore des documents historiques. Un outil précieux pour remonter des lignées parfois très anciennes et croiser les recherches avec celles d’autres utilisateurs. L’inscription est gratuite, tandis que l’abonnement premium est proposé à partir de 4,13 euros par mois.

MyHeritage : un outil innovant tourné vers l’international

De son côté, MyHeritage se distingue par sa dimension internationale et son approche technologique. Cette plate-forme permet de créer facilement un arbre généalogique et d’accéder à une vaste base de données internationales. Registres d’état civil, photos anciennes, recensements et articles de journaux : elle croise automatiquement certaines informations pour aider les utilisateurs à retrouver des liens familiaux. Ce site, qui recense près de 7 milliards de profils, propose aussi des tests ADN pour explorer ses origines géographiques, même si, en France, et contrairement aux autres pays européens, la législation, ancienne, reste très floue quant à la légalité des tests ADN initiés par les particuliers. Côté tarifs, les abonnements vont de 99 euros par an pour une formule arbre généalogique avancé, à 339 euros par an pour l’offre la plus complète.

FamilySearch : toutes les données accessibles gratuitement

Organisme international à but non lucratif, FamilySearch est accessible gratuitement et met à disposition des milliards d’archives provenant du monde entier : actes de naissance, de mariage et de décès, de recensements et autres testaments. Cette plate-forme est gérée par l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dont le siège se trouve à Salt Lake City, aux États-Unis, et dont les membres sont surnommés les mormons. Outre la richesse de ses bases de données, elle offre un moteur de recherche particulièrement détaillé.