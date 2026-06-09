Tourisme : quelles sont les destinations les moins chères en 2026 ?

Bien que les vacances d’été approchent, certains n’ont pas encore réserver leur séjour et se posent sûrement la question : quelles sont les destinations les moins chères en 2026 ? Voici la réponse.

Où peut-on partir en vacances sans se ruiner ? Le site de réservation d’hôtels Hotels.com a sorti la nouvelle édition de l’Hotel Price Index 2026 et a révélé quelles sont les destinations les plus abordables.

Pour réaliser cette étude, le site spécialiste de la réservation d'hotels en ligne s’est appuyé sur «des données de réservation internes et une enquête mondiale». Le site a ainsi déterminé quelles étaient les destinations les moins chères. Et surprise, voyager à l’international s’avère, en moyenne, être moins cher que de voyager en France

«Certaines destinations très demandées restent particulièrement compétitives, avec des tarifs inférieurs à 120 euros la nuit comme Bangkok (83 euros), Istanbul (95 euros) et Porto (115 euros)», peut-on lire dans le détail de l’Hotel Price Index 2026.

Si l’Asie domine, l’Europe reste également très attractive : «Si l’on sait où chercher, l’Europe peut offrir des tarifs compétitifs comme Prague (126 euros), Berlin (127 euros) et Gérone (131 euros)».

Quant au rapport qualité/prix, la montée en gamme de 2 à 3 étoiles est également plus avantageuse à l’international puisqu’elle ne coûte en moyenne que 15% de plus contre 27% de plus pour la France.

Évidemment, «il y a certaines destinations à l'international comme les États-Unis qui restent à des prix très élevés», nuance Xavier Rousselou, porte-parole de Hotels.com, à CNEWS.

L’Asie est également bien classée pour «l'hôtellerie haut de gamme».

Quelles sont les meilleures destinations pour réserver un hôtel luxueux ?

«Si vous allez en Asie, effectivement, pour toutes sortes de raisons, le coût de la vie est moins élevé dans la plupart des pays. Mais le type de voyageur peut être aussi un peu différent, ce qui peut expliquer cette différence de prix», ajoute Xavier Rousselou.

«Au Vietnam, il y a énormément de villes qui ont des tarifs très intéressants, en moyenne et y compris dans le haut de gamme», explique encore le spécialiste. La Thaïlande est également une destination phare pour la clientèle française : «En moyenne, on paierait 83 euros la nuit. Et même si on regarde un peu sur du haut de gamme, par exemple, on peut trouver des hôtels 5 étoiles à 153 euros en moyenne».

Et pour la deuxième année consécutive, les hôtels 5 étoiles à l’étranger sont 30% moins chers qu’en France en moyenne. Une nuit à Istanbul, en Turquie, pourrait donc vous coûter 155 euros contre 292 euros pour une nuit à Aix-en-Provence.

Selon l’étude, là-encore, une vraie différence survient entre le marché français et le marché international quand on souhaite monter en gamme. Pour passer d’un hôtel 4 étoiles à un hôtel 5 étoiles, il faudra débourser 58% de plus en moyenne à l’international contre 135% en France.

Quand faut-il partir pour payer moins cher ?

L’Hotel Price Index 2026 s’est également penché sur les bonnes périodes pour partir en vacances. Sans trop de surprises, «les tarifs des hôtels atteignent leur niveau le plus bas en janvier. Les prix chutent juste après les fêtes, autour du 12 janvier».

«À l’inverse, le mois d’août reste une période de forte demande et de prix plus élevés tandis que le réveillon du Nouvel an est le jour le plus cher de l’année», peut-on également lire.

Enfin, il est préférable d’inclure le dimanche dans sa période de séjour puisqu’il s’agit du jour le moins cher pour séjourner à l’hôtel, tandis que le samedi est 10% plus onéreux à l’échelle internationale. En France, le jour le plus coûteux s’avère être le lundi (+6%).