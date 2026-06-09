Vacances d’été : comment payer son hôtel moins cher ?

Lors des vacances, la même question se pose : comment réaliser des économies ? Voici quelques astuces pour payer son hôtel moins cher.

Des vacances oui, mais à petit prix. Dans son étude Hotel Price Index 2026, le site de réservations hotelières Hotels.com a dévoilé comment réserver un séjour à moindre coût.

Pour réaliser cette étude, Hotels.com s’est appuyé sur «des données de réservations internes et une enquête mondiale».

Selon le spécialiste, réserver son hôtel le plus tôt possible pour réaliser des économies est un véritable mythe et s’avère être une mauvaise technique : «En fonction du type de prestation, les délais conseillés de réservation ne sont pas forcément les mêmes», a déclaré Xavier Rousselou, porte-parole de Hotels.com, à CNEWS.

Ainsi, «si vous réservez une location de vacances, comme il s’agit de biens individuels, souvent des résidences secondaires louées par des propriétaires, il vaut mieux les réserver longtemps à l'avance car ce n'est pas qu'une question de prix mais de disponibilité».

Au contraire, «dans le cas d'un hôtel, c'est un peu différent puisque, par définition, l’établissement ne contient pas qu'une seule chambre et peut donc accueillir plusieurs personnes, offrant ainsi plus de flexibilité».

Selon l’Hotel Price Index 2026, il vaut donc mieux réserver entre 0 et sept jours avant la date de départ. Si cela peut sembler étonnant, cette réservation assez tardive permettrait pourtant de payer jusqu’à 30% moins cher en comparaison avec une réservation effectuée quatre mois avant le séjour.

Des prix plus avantageux en basse saison

Pour les moins téméraires, en réservant entre quinze et trente jours avant le départ, il est déjà possible de réaliser jusqu’à 15% d’économies.

«Souvent, les prix sont plus élevés longtemps à l'avance parce que cela permet aux hôteliers de sécuriser des réservations», a ainsi expliqué Xavier Rousselou, avant de poursuivre : «Le but pour eux, c'est surtout d'avoir un bon taux de remplissage, d'où le fait de pouvoir jouer sur les prix pour pouvoir remplir leurs hôtels, même en dernière minute».

Moins étonnant, il est beaucoup plus simple de payer une réservation d’hôtel moins chère lorsque le séjour a lieu en basse saison. En effet, toujours selon Hotels.com, le mois de janvier est le mois le plus abordable de l’année puisqu’il succède aux fêtes de fin d’année : «Les prix chutent autour du 12 janvier».

Pour faire des économies, l’Hotel Price Index 2026 suggère également de réserver des vacances en incluant le dimanche, jour auquel les hôtels affichent les tarifs les plus bas.

Enfin, Hotels.com recommande de souscrire aux programmes de fidélités, bien souvent gratuits selon les plates-formes. Ces derniers comportent de nombreux avantages, allant de prestations offertes ou à des prix réduits à de vraies remises sur le prix de la réservation directement. Il est également conseillé de surveiller les promotions, plus fréquentes qu’on ne pourrait le penser.