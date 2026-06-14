Apparus au Moyen Âge comme de simples surnoms, les noms de famille sont progressivement devenus héréditaires. Avec plus d'un million de patronymes recensés, la France possède aujourd'hui le patrimoine onomastique le plus riche au monde. Voici les cinq noms les plus portés dans l'Hexagone.

Martin

Avec plus de 235.000 naissances recensées, selon les données de Geneanet, site de référence pour les recherches en généalogie française, Martin arrive largement en tête. Ce patronyme est issu du prénom Martin, lui-même dérivé du latin Martinus, qui signifie «consacré à Mars», dieu de la guerre. Il domine une trentaine de départements, dont Paris, les Bouches-du-Rhône, l’Isère, la Gironde, le Puy-de-Dôme.

Bernard

Deuxième nom le plus porté en France sur la base des personnes nées entre 1891 et 2000, Bernard trouve ses racines dans les langues germaniques. Il est formé des termes bern («ours») et hard («fort», «courageux»). Autrement dit, Bernard signifie «fort comme un ours». Sa présence est marquée en Charente-Maritime, en Saône-et-Loire, en Côte-d'Or et dans le Rhône.

Moreau

Moreau est un dérivé de «Morel», surnom donné autrefois à une personne au teint mat ou aux cheveux foncés. On le trouve fréquemment dans les régions Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine. Plus précisément, il tire son épingle du jeu dans le Loir-et-Cher, les Deux-Sèvres, l'Indre-et-Loire, l'Indre, la Creuse ou encore la Haute-Vienne.

Petit

Comme beaucoup de patronymes français, Petit est né d'une caractéristique physique. Il désignait à l'origine une personne de petite taille, ou parfois le plus jeune membre d'une famille. Il est particulièrement implanté en Saône-et-Loire, dans la Nièvre, l'Aube et le Cher, mais aussi en Île-de-France, en Seine-et-Marne, dans l'Essonne et les Yvelines.

Lefebvre

En cinquième position figure Lefebvre, un nom de famille directement lié à un métier. Issu de l'ancien français fevre («forgeron»), il désignait l'artisan travaillant le métal. Ce patronyme, qui peut aussi s’écrire Lefèvre, est très ancré dans les départements du nord de la France : le Pas-de-Calais, le Nord, l'Aisne, l'Oise, la Seine-Maritime et l'Eure. Il possède également des variantes régionales, à savoir Faure et Fabre dans le sud, Favre dans le Sud-Est et Schmitt en Alsace.