Vacances : voici 4 astuces pour limiter vos frais quand vous voyagez à l’étranger

Plusieurs postes de dépenses peuvent rapidement faire grimper la facture lors d'un voyage à l'étranger. Voici quatre conseil simples pour éviter les frais inutiles sans se priver.

Avec un budget vacances en baisse d'environ 300 euros cet été par rapport à l'année dernière, les Français devront redoubler d'attention pour limiter leurs dépenses. Mais pas de panique. Voici plusieurs conseils, recueillis par Capital auprès de voyageurs réguliers, permettant d'optimiser vos dépenses à l'étranger, notamment sur le logement, les transports, la nourriture, le téléphone ou encore les moyens de paiement.

Bien choisir son logement et ses vols

Plutôt que de privilégier les zones touristiques, il peut être avantageux de choisir un logement légèrement excentré mais bien desservi par les transports. En effet, cela permet souvent de réduire le prix du logement tout en limitant le recours aux taxis, souvent coûteux.

Le choix des horaires de vol peut également faire le différence. Opter pour un vol matinal sur les trajets courts ou moyens permets de profiter d'une journée supplémentaire sur place. De même, un vol de nuit peut vous faire économiser une nuit d'hôtel.

Manger comme les locaux

Pour limiter les dépenses liées à la restauration, mieux vaut éviter les établissements touristiques genéralement plus chers. Privilégier les marchés, les cantines de quartier ou encore les spécialités locales permet non seulement de réduire les coûts mais également de profiter d'une meilleure qualité.

Télephone : forfait adapté ou eSIM

En Europe, les forfaits français incluent généralement l'itinérance, ce qui évite les surcoûts. En dehors de cette zone, il peut être préférable d'opter pour une eSIM afin de maîtriser ses dépenses. Certaines offres sont incluses chez certains opérateurs mais il est aussi possible d'en acheter facilement auprès de services spécialisés comme Revolut ou Saily.

choisir une carte bancaire sans frais

Le paiement avec une carte bancaire classique à l'étranger entraîne souvent des frais compris entre 1,5 % et 3 % par transaction, auxquels s'ajoutent des frais fixes lors des retraits, en moyenne 5,84 euros pour 100 euros retirés.

Pour limiter ces coûts, il est recommandé de se tourner vers des cartes de banques en ligne gratuites sans frais sur les paiements et les retraits à l'étranger. Certaines offres, comme celles de Trade Republic, proposent des paiements sans frais partout dans le monde et des retraits gratuits à partir de 100 euros.

Pour un usage principal, d'autres établissements comme BoursoBank ou Fortuneo proposent des cartes gratuites sans frais à l'étranger, sous réserve de conditions d'utilisation comme un paiement mensuel. Leur avantage principal réside dans les assurances incluses notamment pour les voyages.

Vous l'aurez compris, l'objectif de ces conseils n'est pas de se priver mais plutôt d'anticiper ses dépenses afin d'éviter les frais superflus.