Les plus belles montres à offrir pour la fête des pères 2026

Une belle montre pour une occasion spéciale ? Voici notre sélection des plus beaux modèles de ce début d'année, pour une fête des pères réussie.
Swatch X Audemars Piguet Bioceramic royal Pop
Swatch X Audemars Piguet Collection Royal Pop, de 385 à 400 €
Tudor Monarch
Tudor Monarch 39mm, 5.400 €
Hamilton Khaki Field Murph 39 mm
Hamilton Khaki Field Murph 39 mm, 995 €
Baltic Heures du monde Worldtimer Labradorite
Baltic Heures du monde Worldtimer Labradorite, 1.560 €
Tag Heuer Formula 1 Solargraph 38 mm
Tag Heuer Formula 1 Solargraph 38 mm, 1.950 €
Rado DiaStar Original skeleton edition
DiaStar Original Skeleton edition, Rado, à partir de 2.500 €
Montre bague Casio CRW-001G-9
Montre bague CRW-001G-9, Casio, 139 €
Omega Seamaster 300M First Light
Omega Seamaster 300M First Light, 9.200 €
Citizen Super titanium The Citizen Eco-Drive 50th anniversary
Citizen Super Titanium The citizen Eco-Drive 50th Anniversary, 3.495 €
Victorinox Concept One solar
Victorinox Concept One solar, Victorinox, 794 €
Icewatch Ice Forever
Icewatch Ice Forever, 99 €
Electra Diver Electrum
Electra Diver Electrum, 995 €