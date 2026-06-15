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Les plus belles montres à offrir pour la fête des pères 2026

De nombreux modèles sont proposés, du plus sportif au plus élégant.
Par Thomas Liard
Publié le - Mis à jour le

Une belle montre pour une occasion spéciale ? Voici notre sélection des plus beaux modèles de ce début d'année, pour une fête des pères réussie. 

Swatch X Audemars Piguet Bioceramic royal Pop 

Swatch X Audemars Piguet Collection Royal Pop, de 385 à 400 € 

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Tudor Monarch

Tudor Monarch 39mm, 5.400 € 

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Hamilton Khaki Field Murph 39 mm

Hamilton Khaki Field Murph 39 mm, 995 €

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Baltic Heures du monde Worldtimer Labradorite

Baltic Heures du monde Worldtimer Labradorite, 1.560 €

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Tag Heuer Formula 1 Solargraph 38 mm

Tag Heuer Formula 1 Solargraph 38 mm, 1.950 €

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Rado DiaStar Original skeleton edition

DiaStar Original Skeleton edition, Rado, à partir de 2.500 € 

Montre bague Casio CRW-001G-9

Montre bague CRW-001G-9, Casio, 139 € 

Omega Seamaster 300M First Light

Omega Seamaster 300M First Light, 9.200 €

Citizen Super titanium The Citizen Eco-Drive 50th anniversary

Citizen Super Titanium The citizen Eco-Drive 50th Anniversary, 3.495 €

Victorinox Concept One solar

Victorinox Concept One solar, Victorinox, 794 €

Icewatch Ice Forever

Icewatch Ice Forever, 99 €

Electra Diver Electrum

Electra Diver Electrum, 995 €

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