Fête de la musique, festivals, concerts... Comment survivre aux événements culturels extérieurs en période de canicule

Le coup d'envoi des manifestations culturelles en plein air est lancé. Cette année, la Fête de la musique, les festivals et les concerts en extérieur se dérouleront sous des chaleurs étouffantes. Voici cinq conseils pour se protéger au mieux lors de ces événements.

La saison estivale est lancée. Le passage officiel à l'été ce dimanche 21 juin ouvre la voie à l'organisation de différentes manifestations culturelles extérieures, comme la Fête de la musique, les festivals dont le Hellfest ou encore les concerts en extérieur comme celui de Bruno Mars. Cette année, ces événements bien que réjouissants, risquent d'être particulièrement éprouvants en raison de la canicule qui frappe la France.

Paris devrait suffoquer sous 37°C ce dimanche, comme Vichy avec 38 °C et Bordeaux avec 40 °C. Certaines villes dont Brive-la-Gaillarde (Corrèze), Claye-Souilly (Seine-et-Marne) et Savinien-sur-Charente (Charente-Maritime), ont choisi la sécurité en annulant la Fête de la musique. À Paris ou à Angers, les manifestations sont maintenues.

S'hydrater sous différentes formes

Ce conseil revient chaque année en tête de liste puisque son importance est vitale. En période de fortes chaleurs, il est essentiel de bien s'hydrater. L'hydratation se caractérise sous différentes formes. Cela passe dans un premier temps par des gorgées d'eau très fréquentes mais aussi par la prise de pastilles d'hydratation conçues pour augmenter l'absorption d'eau par l'organisme. La consommation de boissons sucrées comme l'alcool, les sodas et les jus est fortement déconseillée puisqu'elles ont tendance à provoquer l'effet inverse.

Les brumisateurs, les petits ventilateurs portatifs, les lingettes et les serviettes mouillées en microfibres sont également efficaces pour se rafraîchir.

Choisir une tenue adaptée

Les manifestations culturelles extérieures permettent souvent aux participants d'explorer leur créativité vestimentaire en s'essayant à diverses tenues. En période de fortes chaleurs, il est préférable de privilégier le confort à la mode. Les tenues en lin ou en coton sont idéales pour réduire la transpiration. Les vêtements amples de couleurs pastel sont aussi recommandés. Le port d'une casquette ou d'un chapeau est indispensable.

Repérez les lieux sécurisés

À votre arrivée, il est important d'effectuer un tour d'horizon pour repérer les lieux pouvant être utiles en cas de complication. Repérez les fontaines à eau, les stands de nourriture, les commodités, les points médicaux et les services d'information. N'oubliez pas les zones d'ombre.

Prendre ses distances de sécurité

La musique bat son plein, l'euphorie est totale, la foule crie et danse... Ces sensations sont bien connues des festivaliers. Pourtant, il est parfois préférable de se mettre en retrait et de prendre des distances de sécurité avec ses voisins. En cas de malaise ou d'incident, les personnes doivent pouvoir sortir rapidement afin d'être prise en charge.

faire des pauses

En cas de fortes chaleurs, le corps se fatigue plus rapidement, surtout lorsque l'on reste debout longtemps. Il est primordial de faire des pauses, quitte à manquer son morceau préféré. Dès les premiers signes de bouffées de chaleur, de nausées, d'étourdissement ou de crampes, rapprochez vous des équipes médicales. N'oubliez pas de vous nourrir suffisamment. Les sandwiches, fruits et gâteaux secs sont généralement privilégiés lors de ces événements.