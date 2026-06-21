Football : Voici le prix exorbitant de la «collection ultime» vendue par Lionel Messi

Lionel Messi s'est associé au commerçant Icons.com pour proposer une collection ultime regroupant six maillots du footballeur argentin et six ballons emblématiques. Les supporters désireux de mettre la main dessus devront dépenser plusieurs milliers d'euros.

Des objets collectors qui valent une fortune. À l'occasion de la Coupe du monde 2026,Lionel Messi s'est associé avec Icons, un site en ligne spécialisé dans la vente de maillots de football signés par des sportifs. Le footballeur argentin propose une «collection ultime», dont le prix s'élève à plusieurs milliers d'euros.

Les plus grands supporters de Lionel Messi pourront s'arracher pour la modique somme de 76.000 euros six maillots signés de la main du sportif ainsi que six petits ballons, également décorés de sa signature.

La collection embrasse la nostalgie. Les six maillots représentent tous une époque importante dans la carrière du footballeur.

Une collection nostalgique

Le premier a été porté lors de sa première Coupe du monde en 2006, en Allemagne. Le second porte encore les marques des regrets de Messi, ressorti sans avoir marqué un but lors de la Coupe du monde 2010. Le troisième rappelle le chagrin de la défaite de l'Argentine en 2014. Le quatrième possède encore le goût amer du retrait des Argentins en huitième de finale.

Le cinquième comporte les traces des larmes de joie de Messi qui a mené son équipe à la victoire en 2022, au Qatar. Le dernier maillot sera celui de Messi lors de la Coupe du monde 2026, dont le destin reste à tracer.

Tous les objets sont accompagnés d'un certificat d'authenticité, sécurisé par des hologrammes codés. Il existe également une «preuve photographique de la signature du produit».

Le commerçant insiste : «il s'agit d'une collection limitée, conçue pour le collectionneur qui souhaite réunir toute l’histoire de Messi en un seul exemplaire». Une fois les stocks épuisés, il n'y aura plus de maillots. Le site Internet n'a pas communiqué sur le nombre de stocks mais seulement un exemplaire est encore disponible.