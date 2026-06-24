Canicule : les recherches d'hôtels climatisés explosent, tout comme celles sur les vacances au bord de la Manche, selon une étude

Dans un communiqué publié ce mercredi 24 juin, Hotels.com et Abritel.fr ont dressé le bilan des changements de comportement des voyageurs en raison des fortes chaleurs. La climatisation est devenue LE facteur de décision majeur dans les réservations.

Pas de vacances sans climatisation. En cette forte période de canicule, Hotels.com et Abritel.fr ont cherché à savoir si les fortes chaleurs pouvaient influencer les réservations des vacanciers. Et sans surprise, la réponse est «oui !». D'ailleurs, la climatisation s'affiche comme le premier facteur recherché en ce moment. L'ensemble des résultats de cette analyse ont été publiés via un communiqué ce mercredi.

La climatisation, premier critère

C’est devenu le critère numéro un dans les réservations de dernière minute des Français dans l’Hexagone : la climatisation. D’après le communiqué, entre le 14 et le 23 juin, en pleine canicule, les recherches utilisant le filtre «air conditionné» pour des séjours en hôtel pour les deux prochaines semaines ont augmenté de plus 424 % par rapport à la période du 4 au 13 juin, juste avant la canicule.

Le constat s'est révélé clair : «la canicule n’est plus seulement un sujet météo : c’est devenu un déterminant majeur du comportement des voyageurs», a déclaré Xavier Rousselou, porte-parole de Hotels.com et d’Abritel.fr.

Mais cette modification du comportement des clients, due aux fortes chaleurs, ne se limite pas à un arbitrage de dernière minute. Toujours d’après ce rapport, les recherches d’hôtels avec climatisation pour les prochaines vacances scolaires (juillet - août) ont progressé de plus 110 % par rapport à la même période d'avant canicule.

Les régions du nord privilégiées

Le choix des destinations aussi s’est vu impacté, d'après le rapport. Durant cette deuxième vague de chaleur, les consultations en ligne pour la réservation de séjours comprenant les deux derniers week-ends de juin, ont bondi de plus 170 % pour la ville de Trouville, en Normandie, plus 150 % pour Dieppe, en Seine-Maritime, plus 125 % pour Deauville, en Normandie, plus 120 % pour Le Touquet-Paris-Plage, dans les Hauts-de-France, plus 90 % pour Cabourg, dans le Calvados, et enfin les recherches pour Dunkerque, dans le Nord, ont augmenté de plus 55 %.

Avec ces températures extrêmes, les vacanciers ont semblé avoir nettement privilégié le littoral nord afin d’aller chercher un peu de fraîcheur. Cinq régions ont été plus demandées que d’habitude. Les consultations en ligne pour les séjours en Seine-Maritime ont crû de plus 30 %, de plus 20 % pour le Nord et le Pas-de-Calais et de plus de 10 % pour le Calvados et la Somme. La côte d’Opale, la baie de Somme, la côte d’Albâtre et la côte Fleurie, avec leurs paysages ventés, se sont imposées comme les refuges anti-canicule de l’été.