Soldes d’été 2026 : la célèbre période de promotions commence ce mercredi en France

Comme chaque année, les soldes d’été commencent ce mercredi 24 juin sur l’ensemble de la France hexagonale. Ils auront lieu jusqu’au mardi 22 juillet prochain. Pendant quatre semaines, les enseignes proposeront des réductions sur de nombreux produits.

C’est une période très attendue par les consommateurs. A partir de ce mercredi 24 juin, les enseignes lancent les soldes d’été sur l’ensemble de la France hexagonale. Durant quatre semaines, les commerçants pourront liquider leurs stocks restants de collections précédentes et préparer celles à venir.

Cette période de promotion représente également un moment unique pour les consommateurs en recherche de bonnes affaires, comme les fans de vêtements à la mode. Ces derniers pourront s’offrir des articles en magasin, en ligne ou à distance (e-commerce), à un prix plus compétitif.

Et comme chaque année, les soldes ne concerneront pas uniquement les vêtements. Les fans d’accessoires, de décorations de maison, de meubles ou encore d’électroménager pourront trouver tout leur bonheur à prix réduit durant cette période.

Attention aux dates des soldes dans les différents départements

Face à cet événement commercial très attendu, l’association de défense des consommateurs Que Choisir a tenu à rappeler les règles essentielles à respecter pendant les soldes.

«Les prix affichés doivent permettre aux consommateurs de repérer facilement les articles en promotion. Les remises annoncées doivent être calculées sur la base du prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la promotion et ce prix de référence doit être clairement indiqué. Par ailleurs, il est interdit d’augmenter artificiellement le prix d’un produit avant les soldes afin de présenter une remise plus avantageuse», peut-on lire sur le site de Que Choisir.

Néanmoins, il faut faire attention puisque la date du début des soldes est différente dans certains départements ou collectivités. En Corse, cette période de promotion commence ainsi le 8 juillet 2026 et s’achève le 4 août 2026.

A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, celle-ci se déroule du 10 octobre au 6 novembre. En Guadeloupe, il faudra attendre le 26 septembre 2026 pour pouvoir profiter des promotions tandis qu’en Martinique, les bonnes affaires commenceront le 1er octobre 2026. Elles s’achèveront ici le 28 octobre.