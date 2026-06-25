Installer une piscine sur un balcon ? Voici pourquoi vous risquez votre vie

Climatiseur, ventilateur, brumisateur… Si tous les moyens semblent être bons pour se rafraîchir, certains s’avèrent pourtant dangereux. Il est notamment déconseillé d’installer une piscine sur un balcon, au risque de le voir s’effondrer.

Quand barboter dans l’eau revient à jouer avec le feu. L'épisode de canicule historique qui frappe l’Hexagone entre, ce jeudi, dans son cinquième jour. Face aux chaleurs éprouvantes, les Français rivalisent d’idées ingénieuses pour tenter de se rafraîchir. Certaines peuvent toutefois se révéler plus dangereuses qu’il n’y paraît.

Ces derniers jours, une vidéo dépeignant un jeune homme se baignant dans une piscine de fortune est devenue virale. Le contenant ? Une simple bâche remplie à l’aide d’un tuyau d’arrosage. Si la structure interpelle, c’est toutefois son emplacement qui a retenu l’attention des internautes. Pour cause, cette piscine pour le moins improvisée a été installée sur le balcon d’un immeuble.

Il s’avère que cette publication a été créée à l’aide de l’intelligence artificielle, comme le souligne franceinfo. Plus précisément, la vidéo a été générée à partir d’une vraie photographie, publiée initialement sur Twitter (désormais X), en 2017. A l’époque, cette image avait été massivement relayée par les internautes espagnols, certains d’entre eux s’amusant même à calculer le poids que pouvait supporter le balcon.

Des risques non négligeables

D’apparence anodine, cette publication soulève des préoccupations légitimes. En ces temps de canicule, la recherche perpétuelle de fraîcheur amène certaines personnes à installer des piscines sur leur balcon, au risque de le voir s’effondrer.

Un tel cas est ainsi survenu au début de ce mois, à Gérone, en Espagne. Deux femmes qui se baignaient dans une piscine installée sur le balcon de leur logement ont été victimes d’un grave accident. La structure a cédé sous le poids, entraînant leur chute à l'étage inférieur. Les deux femmes ont été blessées, dont l’une grièvement.

Les balcons qui parsèment nos habitations sont, en effet, rarement conçus pour supporter un tel poids. En France, la norme européenne Eurocode 1 la charge d'exploitation des balcons à 350 kg par mètre carré.

Or, une simple piscine gonflable destinée aux enfants représente un poids de près de 250 kilos au mètre carré lorsqu’elle est remplie d’eau. Chaque personne qui désire s’y baigner augmente donc le poids supporté par la structure et, par la même occasion, les risques encourus. Aussi tentante que soit cette alternative de rafraîchissement, elle est donc fortement déconseillée.