Canicule : voici comment garder sa voiture au frais sans clim

La France vient de traverser un important épisode caniculaire alors que les premiers départs en vacances, bien souvent en voiture, vont s'organiser. Quelques astuces existent pour garder l'intérieur de son véhicule frais et sans même activer la clim.

Supporter une canicule sans allumer la clim dans sa voiture : un véritable défi, mais pas impossible. Alors que le début des grandes vacances approche à grands pas, les départs en voiture vont être nombreux... et parfois en pleine vague de chaleur.

Même si la plupart des véhicules en France sont équipés de climatisation pour rapidement faire descendre la température au coeur de l'habitacle, ce n'est pas forcément la première chose à faire.

«Ouvrir les fenêtres pour ventiler l'habitacle»

Tout d'abord, il est possible d'anticiper et prévenir une température trop haute dans la voiture. Si possible, il est vivement conseillé de trouver un stationnement ombragé et d'équiper son pare-brise d'un pare-soleil. Celui-ci permet de renvoyer les rayons du soleil et ainsi diffuser la chaleur vers l'extérieur du véhicule.

Ces deux éléments permettent d'éviter une hausse fulgurante de la température à l'intérieur de la voiture, et surtout, d'avoir un volant brûlant.

Si malgré ça la température reste toujours trop élevée, il y a quelques gestes simples à adopter avant d'allumer directement la clim. «La première chose à faire, c'est d'ouvrir toutes les fenêtres pour ventiler l'habitacle. Rouler quelques centaines de mètres permet d'évacuer l'air brûlant», a confié Rodolphe Pouvreau, directeur de l'Association Sécurité et Réparation Automobiles à La Dépêche.

Et au moment d'allumer la clim, «on démarre en mode classique, pour faire baisser la température, puis on passe en mode recyclage. Ce dernier permet de traiter l'air déjà rafraîchi à l'intérieur du véhicule», a-t-il continué.