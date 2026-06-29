Coupe du monde 2026 : comment le football s'est-il transformé en univers lifestyle ?

Avec la Coupe du monde 2026, qui se déroule jusqu’au 19 juillet, le football est devenu un véritable univers lifestyle capable de façonner les tendances bien au-delà des stades.

Le maillot de foot fait des ravages. Pendant des années, porter un maillot de football (club ou sélection) ne se faisait que pour aller disputer un match entre amis, aller au stade ou à la limite pour se retrouver devant l’écran, voire dans le meilleur des cas, il était aussi un pyjama. Mais depuis quelques, cette époque est bien révolue. Et avec la Coupe du monde 2026 organisée actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le football est devenu un véritable univers lifestyle.

Si lors de la Coupe du monde 2022, la maison française Louis Vuitton a conçu la malle transportant le trophée et mis en scène Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans une campagne devenue virale ou que Dior a habillé certaines équipes et joueurs, aujourd’hui, nous sommes passés à un autre niveau. Les maillots sont devenus des objets de mode. Des marques comme Jacquemus, en partenariat avec Nike (avec le maillot de l'équipe de France), se sont aussi appropriées le maillot de football et désormais il est porté comme un vêtement de la vie de tous les jours.

Une tendance appelée «Blokecore»

Cela est aussi visible dans les rayons des enseignes de prêt-à-porter. Ces derniers mois, Zara a multiplié les collections inspirées des maillots de football vintage : cols en V, bandes contrastées, écussons brodés, typographies. Des vêtements qui ressemblent à des maillots. Même constat chez Celio. L’enseigne française propose régulièrement des polos, sweats ou ensembles qui reprennent les codes du football rétro. Même des enseignes comme Pull&Bear, Bershka ou H&M proposent régulièrement des pièces inspirées des maillots de football ou des survêtements vintage.

Cette tendance porte d’ailleurs un nom, le «Blokecore». Popularisée sur TikTok et Instagram, elle consiste à intégrer des maillots de football vintage dans des tenues du quotidien. Associés à un jean ample, une paire de sneakers et une veste en cuir, les maillots deviennent de véritables pièces de mode. Le phénomène dépasse largement les supporters.

Et pour les personnes qui ne sauraient pas vraiment comment s'habiller avec des maillots de football, l'enseigne Intersport a lancé «Foot & Style», un guide gratuit pour vivre le Mondial avec humour et élégance, même pour les non-initiés. On y apprend notamment à transformer le maillot des Bleus en une pièce mode incontournable, porté avec un blazer oversize ou une jupe fluide.

Le football n’est plus seulement un sport, c’est devenu une industrie culturelle mondiale depuis quelques temps. Mais cette nouvelle Coupe du monde montre que l’on a franchi un nouveau cap, à travers la mode.