Quel impact aurait une bombe nucléaire sur votre ville ?

Et si une bombe atomique tombait dans l'arrière-cour ? Alors que ce 6 août sonne les 75 ans du bombardement nucléaire américain sur Hiroshima, un site Internet propose de visualiser en quelques clics l'impact de la détonation d'une bombe nucléaire sur les villes et régions du monde.

Conçu par un certain Alex Wellerstein, chercheur à l'American Institute of Physics, l'outil de simulation Nukemap permet de choisir un lieu (Washington DC, Paris, Moscou, Tel Aviv...) puis un type de bombe (dont la puissance varie de vingt tonnes à cent mégatonnes). Une fois ces deux critères sélectionnés, il ne reste plus qu'à cliquer sur «Detonate» et les effets de la déflagration apparaissent. Sont également précisés la taille de la boule de feu, le rayonnement nucléaire, le niveau de démolition des bâtiments, la durée des impacts ou encore, le taux de mortalité engendré par la bombe.

La bombe Tsar, par exemple, la plus puissante jamais créée en ex-URSS, causerait la mort de 6,8 millions de personnes si elle était lâchée au coeur de Paris. L'internaute peut également tester la «Little Boy» ou la «Fat Man», bombes envoyées par les Etats-Unis sur Hiroshima et Nagasaki (Japon) les 6 et 9 août 1945. A ce jour, l'application Nukemap comptabilise plus de 200 millions de détonations virtuelles.