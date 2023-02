Les 8 séismes les plus meurtriers depuis 1900

Frappées par deux séismes de magnitude 7,5 et 7,8 le 6 février 2023, des régions entières en Turquie et en Syrie ont été ravagées par les secousses, qui ont fait plus de 5.000 morts. Depuis 1900, de nombreux séismes ont frappé la planète, notamment en Asie, faisant plus d'un million de victimes.

Un phénomène dévastateur. Depuis 1900, nombreux ont été les séismes à frapper la planète, à l’image de celui du 6 février 2023, ravageant des régions entières en Turquie et en Syrie, faisant plus de 5.000 morts et des milliers de blessés.

Retour sur les séismes les plus meurtriers depuis le début du XXe siècle.

Le 28 décembre 1908

En décembre 1908, un séisme de magnitude 7,5 a frappé le nord-est de la Sicile. Le tremblement de terre a engendré par la suite un violent tsunami. Ces catastrophes naturelles ont causé la mort de 70.000 à 100.000 personnes.

Le 16 décembre 1920

Un séisme de magnitude 8,6 a touché la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, le 16 décembre 1920, et a fait plus de 230.000 morts.

Le 1er septembre 1923

La plaine du Kanto, sur la côte est de l'île principale du Japon, a été frappée par un séisme de magnitude 8,3 le 1er septembre 1923. Au moins 105.000 personnes ont perdu la vie et 37.000 autres ont été portées disparues.

Le 22 mai 1927

Ce jour-là, un nouveau tremblement de terre de magnitude 8,3 a frappé la Chine. La région de Xining, au centre du pays, a été dévastée, plus de 200.000 personnes ont été tuées.

Le 5 octobre 1948

Un séisme de magnitude 7,3 a provoqué la mort de 110.000 personnes après avoir touché le Turkménistan, le 5 octobre 1948. Des recherches plus récentes estiment que le bilan approcherait au moins les 200.000 morts.

Le 27 juillet 1976

Le 28 juillet 1976, l'un des séismes les plus meurtriers de l'histoire a frappé la province du Hebei en Chine. Officiellement plus de 240.000 personnes ont perdu la vie, mais le bilan pourrait être trois fois plus important, selon certaines sources.

Le 26 décembre 2004

En 2004, un tsunami a ravagé l’Indonésie, le Sri Lanka et les côtes thaïlandaises et indiennes, à la suite du deuxième séisme le plus puissant de l’histoire, de magnitude 9,3.

Si le bilan officiel établit le nombre de morts à au moins 250.000 personnes, l’ampleur du choc a été particulièrement large et certains pays n'ont pas renseigné de victimes. C'est le cas de la Somalie, en guerre à l’époque, qui n’avait pas pu renseigner de pertes, n’ayant pas d’état civil.

Le 12 janvier 2010

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre dépassant le niveau 7 sur l’échelle de Richter, a touché Haïti et perduré durant plusieurs heures. Bilan : 280.000 décès, 300.000 blessés et 1,3 million de sans-abris. L’île a connu un autre séisme seulement une semaine après.