Une ministre danoise célèbre avec un gâteau sa nouvelle mesure anti-migrants

La ministre de l’immigration danoise, Inger Stojberg, a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux après avoir fêté la cinquantième mesure durcissant la législation à l’encontre des migrants.

Mardi, la ministre avait posté sur son compte Facebook une photo d’elle, tout sourire, tenant un gâteau traditionnel entre ses mains. La pâtisserie était décorée avec un drapeau du Danemark ainsi que le nombre cinquante. «Aujourd’hui, j’ai fait voter le cinquantième durcissement de la législation sur l’immigration. Ca se fête !», avait ajouté la ministre en légende.

Si Inger Stojberg a été félicitée par ses partisans, de nombreux internautes ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux. «Je pourrai comprendre une telle célébration si vous aviez mis en place cinquantes mesures favorisant l’intégration», ou encore «Fêter tant de souffrances humaines avec un gâteau. Je suis sans voix. Vous êtes pathétique», pouvait-on ainsi lire dans les commentaires.

How dare you, Inger Stojberg. Celebrating something like this is spitting in the face of humanity. #immigration #denmark #RefugeesWelcome https://t.co/qWjZuwJPxZ

— Mikko Kosonen (@JacquesBoissons) 15 mars 2017