Un méchant de la saga Harry Potter donne son nom à un insecte

Harry Potter semble avoir été une source d’inspiration pour un entomologiste originaire de Nouvelle-Zélande, fan de la saga. Ce dernier a décidé de donner le nom d’un des personnages à un insecte.

Le spécialiste des insectes a ainsi baptisé une guêpe parasitoïde «lusius malfoyi», du nom du sorcier Lucius Malfoy, disciple de Voldemort et père de Draco Malfoy, relate le Guardian.

Le scientifique de l'université d'Auckland, Tom Saunders, a ainsi expliqué au quotidien britannique qu'il voyait un parallèle entre la destinée des guêpes et celle de ce personnage de fiction : «Les guêpes sont méchantes, elles piquent les gens et elles sont horribles. Mais si vous regardez la diversité des guêpes à travers le monde, vous ne trouverez qu'une infime fraction, moins de 1% qui sont des ravageurs et un problème. Et la grande majorité d'entre elles jouent un rôle plutôt essentiel dans les écosystèmes dans lesquels elles vivent», traduit Franceinfo.

Le chercheur explique que tout comme ces insectes, «Lucius Malfoy se rachète, pour expier ses péchés». «Et je veux racheter la réputation des guêpes, car à l'heure actuelle les gens ont une image négative d'elles, et ils ont de mauvais souvenirs de piqûres pendant leur enfance. Je veux que les gens comprennent que seule une infime partie d'entre elles sont nocives pour les gens et leur grande majorité sont neutres», justifie tom Saunders.