Angleterre : une fillette meurt dans un accident de château gonflable

Les policiers ont été appelés vers 11h15 après que l’enfant a été éjecté du château gonflable. Un secouriste a essayé de réanimer la jeune fille qui se trouvait dans un état grave, sans succès. Elle a ensuite été transportée à l’hôpital James Paget, où elle est décédée quelques heures plus tard d’un arrêt cardiaque.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes précises de l’accident. La structure du château gonflable n’était apparemment pas assez sécurisée et aurait explosé à cause de la chaleur.

La plage est toujours accessible, mais la zone où a eu lieu le drame reste pour le moment interdite au public.

Le député conservateur de Great Yarmouth, Brandon Lewis s’est exprimé sur Twitter pour apporter son soutien aux proches de la victime.

Absolutely tragic, thoughts are with family & friends, just so Sad: Schoolgirl killed after being thrown from inflatable slide on packed beach - The Sun https://t.co/yQtGcoSE9c

— Brandon Lewis (@BrandonLewis) July 1, 2018