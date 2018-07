Vidéo : elle roule 35 km avec son ex sur sa voiture

Ce dimanche 24 juin, à Lauderhill, en Floride (États-Unis) une jeune femme a roulé pendant 35 kilomètres alors que son ex-compagnon se trouvait sur le capot de leur Mercedes.

En effet, une violente dispute est survenue entre Patresha Isidore, 24 ans, et son ex-compagnon de 22 ans, Junior Francis. Souhaitant aller chercher sa fille de 5 ans, ce dernier avait besoin d’emprunter la Mercedes qui appartient au couple. Mais Patresha s’y est opposée, et a décidé de quitter la résidence au volant du véhicule. Afin de l’en empêcher, Junior est monté sur le capot. Mais la jeune femme a poursuivi sa route.

Ainsi, pendant 35 kilomètres, elle a continué de rouler sans s’interrompre, avant de stopper son véhicule à une intersection. Son ex-compagnon, quant à lui, est parvenu à contacter la police en tenant son téléphone d’une main et la Mercedes de l’autre. Un exploit quand on sait que Patresha roulait à plus de 120 km/h.

La jeune femme sera donc poursuivie pour mise en danger d’autrui. Pour le moment elle a été remise en liberté et Junior ne souhaite pas vouloir porter plainte, pour le bien de leur fille.