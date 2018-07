Dans une nouvelle vidéo, les enfants de la grotte affirment être en bonne santé

Les 12 enfants et leur entraîneur de football miraculeusement retrouvés au bout de neuf jours dans une grotte en Thaïlande sont «en bonne santé», selon la marine thaïlandaise, qui a publié mercredi une deuxième vidéo d'eux, faisant espérer une évacuation rapide.

«Après avoir mangé, ils ont tous été examinés par un médecin militaire», précise la marine, sans se prononcer pour l'heure sur le jour de leur évacuation, compliquée, avec de longs passages de plongée.

Dans cette vidéo enregistrée mardi, on voit onze des enfants dire bonjour, leur nom, puis «je suis en bonne santé». La marine n'a pas expliqué dans un premier temps pourquoi le 12ème enfant n'a pas enregistré de message, ainsi que le jeune entraîneur de 25 ans.

Leur entraînement de plongée a commencé et cette première confirmation de leur bon état de santé laissait espérer une évacuation rapide.

«Je suis si heureuse», a réagi, en larmes, la mère d'un des garçons, Bew, regardant la vidéo, projetée par les secouristes sur un écran sous une tente, non loin de l'entrée de la grotte où les familles attendent l'évacuation de leurs enfants. «Il est maigre», a-t-elle cependant noté, après avoir visionné le message de son fils.

Evacuation difficile

L'opération d'évacuation est cependant délicate et les secouristes ont prévenu qu'ils ne voulaient pas hâter le mouvement: le parcours de retour est long de plusieurs kilomètres dans des boyaux tourmentés, avec de difficiles passages sous l'eau. Les enfants, âgés de 11 à 16 ans, ont été découverts tard lundi avec leur entraîneur par des plongeurs britanniques participant à cette grande opération internationale, émaciés mais «sains et saufs», à plus de quatre kilomètres à l'intérieur de la galerie.

Le groupe était perché sur un rebord situé loin dans les méandres de cette grotte, située à la frontière avec la Birmanie et le Laos, où ils ont été piégés samedi dernier par la montée des eaux. La première vidéo faite d'eux, publiée dans la nuit de lundi à mardi, les montrait émaciés mais lançant des "merci" aux plongeurs britanniques, premiers hommes qu'ils voyaient depuis neuf jours. Elle a fait le tour du monde et été visionnée par des millions de personnes.

L'alerte avait été donnée dès samedi par une mère de famille qui ne voyait pas revenir son fils de l'entraînement. Les affaires des enfants - vélos et chaussures - ont été retrouvées quelques heures plus tard juste à l'entrée de la grotte. Ils pourraient avoir décidé d'aller explorer ensemble cette grotte qu'ils connaissent bien - ou avoir voulu se protéger de la pluie, en cette saison de mousson. Des équipements de plongée ont été acheminés à l'intérieur, ainsi que des vivres et des médicaments.

Dans l'intervalle, avec l'aide de spécialistes japonais, les sauveteurs continuent de pomper le maximum d'eau de la grotte afin de faciliter leur sortie. Des dizaines de plongeurs ont été mobilisés pour cette opération. Des équipes de spécialistes étrangers venus d'Australie, de Grande-Bretagne, du Japon, de Chine, ainsi qu'une trentaine de soldats américains, ont prêté main forte au millier de secouristes thaïlandais mobilisés.