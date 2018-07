Le FC Barcelone aurait acheté illégalement un foie pour Eric Abidal

Selon les informations de la presse espagnole, les écoutes téléphoniques dirigées contre l’ancien président du club catalan, Sandro Rosell, révèlent l’existence de l’achat d’un foie illégal pour la transplantation dont a bénéficié Eric Abidal, en 2012.

Ces écoutes datent de l’époque où Eric Abidal soutenait Josep Maria Bartomeu, opposé à Sandro Rosell dans la course à la présidence du club catalan.

On y entendrait l’interlocuteur de Rosell déclarer «Il (Abidal) va contre nous. A ce mec on lui a acheté un foie illégalement. (…) Et on a dit que cela venait de son cousin. On lui a payé les deux années de contrat qu’il avait encore». Des propos réitérés à plusieurs reprises puisque selon la presse espagnole, Rosell aurait mentionné «l’achat illégal d’un foie» à quatre reprises.

À l’époque, Eric Abidal, défenseur français évoluant au FC Barcelone, s’était vu diagnostiquer une tumeur du foie. Après une première opération, en 2011, le club catalan avait fait corps autour de son joueur, multipliant les symboles, notamment en lui confiant le brassard de capitaine et en le laissant brandir le trophée de la Ligue des Champions, remporté cette année-là.

L’année suivante, Abidal avait dû subir une greffe du foie. Le donneur avait alors été présenté comme l’un de ses cousins nommé Gérard, et avait eu droit à un hommage sur la pelouse du Camp Nou.

Contacté par la presse catalane, le club dément

Des sources internes au club barcelonais, contactées par le quotidien sportif Catalan Sport, ont démenti «catégoriquement» ces informations, assurant qu’il n’y avait eu aucune «irrégularité lors du traitement, de l’opération et de la transplantation» subie par le défenseur français.

Le club et l’ancien joueur devraient apporter une réponse officielle à ces accusations dans le courant de la journée.