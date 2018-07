Un sénateur australien fait scandale en demandant à sa collègue «d'arrêter de coucher avec des hommes»

Alors que les élus débâtaient sur la légalisation de sprays au poivre pour protéger les femmes, la sénatrice écologiste Sarah Hanson-Young et certains de ses confrères estimaient qu'à la place de ce gadget, il fallait demander aux hommes de s'abstenir de comportements violents. Ce à quoi David Leyonhjelm a répondu qu'elle devrait plutôt arrêter de «coucher avec des hommes». La politicienne a décrit ce moment sur Twitter.

Earlier today in the Senate chamber, during a motion about violence against women & rape, Senator Leyonhjelm yelled across the chamber at me “you should stop shagging men, Sarah”.

Selon les médias locaux, le sénateur a assumé sa tirade, demandant même à sa collègue «d'aller se faire foutre» quand elle l'a attaqué.

Interviewé par Sky News, il n'a pas regretté ses propos et maintenu ses allégations, obligeant la chaîne à présenter ses excuses pour les avoir relayées à l'antenne.

Sky News wishes to apologise to Senator @sarahinthesen8 for broadcasting appalling comments by Senator @DavidLeyonhjelm earlier today, and for highlighting them in an on-screen strap. A producer has been suspended pending an internal investigation.

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) 1 juillet 2018