Thaïlande : Elon Musk serait « ravi d’aider » les enfants coincés dans la grotte

Interrogé sur Twitter, le PDG star de Tesla Elon Musk a répondu qu’il aimerait aider à secourir les jeunes thaïlandais, coincés dans une grotte depuis douze jours.

Dans un message qu’il lui a adressé directement, un internaute a demandé à l’homme d’affaires s’il lui était possible d’intervenir par n’importe quel moyen, pour faire sortir les jeunes garçons et leur entraineur de football.

« Je pense que le gouvernement thaïlandais a (la situation) sous contrôle, mais je serai ravi d’aider s’il y a un moyen de le faire », lui a répondu Elon Musk. Le PDG a précisé en quoi il pouvait intervenir, en indiquant que son entreprise The Boring Company a mis au point un radar capable de sonder le sol et qu’elle pouvait creuser des trous. « Je ne sais pas si le débit des pompes (pour faire baisser le niveau de l’eau) est limité par leur puissance électrique ou si les pompes sont trop petites. Si c’est le cas, je pourrais livrer des batteries Powerpack (système de batterie intégrées utilisé pour le marché automobile et créé par Tesla) et des pompes », a-t-il expliqué.

I suspect that the Thai govt has this under control, but I’m happy to help if there is a way to do so — Elon Musk (@elonmusk) 4 juillet 2018

Boring Co has advanced ground penetrating radar & is pretty good at digging holes. Don’t know if pump rate is limited by electric power or pumps are too smal. If so, could dropship fully charged Powerpacks and pumps. — Elon Musk (@elonmusk) 5 juillet 2018

Les douze enfants et l’entraineur de leur équipe de football sont coincés dans la grotte depuis douze jours. Ils ont été surpris par la montée des eaux, qui a bloqué les voies d’accès. Les secouristes ont réussi à établir le contact avec eux mais l’évacuation sera longue et le risque de nouvelles pluies rend l’intervention urgente.