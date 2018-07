Ouest américain : 60 feux de forêt, la Californie en état d'urgence

« De larges feux s’étendent à travers le pays, de la Floride à l’Alaska », avec « actuellement soixante vastes incendies qui ont consumé plus de 333 000 hectares », mentionnait vendredi sur son site le Centre national interagence de prévention des incendies (NIFC), tandis que les températures s’élevaient par endroits bien au-dessus des 40 °C.

L’agence californienne de lutte contre les feux, Calfire, a rapporté sur Twitter que le feu dit de Klamathon dans le comté de Siskiyou, près de la frontière avec l’Oregon, a fait une victime civile qui était en train d’être identifiée. Les circonstances de son décès n’ont pas été précisées.

VegFire-#HolidayIncident a firefighter can only watch as a structure burns in the 1300 block of Fairview Ave Goleta -Multiple structures threatened w mandatory evacuations underway. CT 8:46 pic.twitter.com/ZPr0wVYcFf

— SBCFireInfo (@EliasonMike) 7 juillet 2018