Chine : il avale 50 piments en une minute

Un toutes les 1,36 seconde, c'est fort. Un Chinois téméraire a remporté ce week-end un concours annuel de dégustation de piments en en ingurgitant pas moins de cinquante en l'espace d'un peu plus d'une minute.

Le gagnant, un garçon du nom de Tang Shuaihui, a empoché en récompense une pièce de monnaie en or de vingt-quatre carats. La compétition fait partie d'un festival du piment organisé pour la deuxième année consécutive, qui se déroule dans un parc d'attractions de Ningxiang, dans la province du Hunan (centre), connue pour sa cuisine très épicée.

Sous la surveillance de plusieurs médecins, les participants devaient engloutir 50 piments forts le plus rapidement possible. M. Tang a fini son assiette en 68 secondes, sous une température étouffante et aux côtés des autres concurrents, tous placés dans une piscine remplie d'eau et de trois tonnes de piments rouges.

La fête jusqu'à fin août

«Ils les a mangés à une vitesse hallucinante. Le maître de cérémonie avait à peine fini de parler», a expliqué Sun Minying, une employée du parc d'attraction. Les piments flottant dans la piscine étaient d'une variété bien moins forte que ceux avalés lors du concours, entre autres pour éviter toute irritation de la peau des participants.

Les plats de la province du Hunan, connus pour leur teneur très élevée en piment, font partie des huit principales cuisines de Chine, aux côtés de celles du Sichuan ou de Canton. Le festival du piment dure jusqu'à fin août. Un concours de dégustation est organisé quotidiennement.