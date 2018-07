Le prince Harry dépense 9.000 euros pour le cadeau de baptême du jeune Louis

C'est le grand jour pour le prince Louis. Le petit dernier de la famille du prince William et de Kate Middleton s'apprête à être baptisé, ce lundi 9 juillet, par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, à la chapelle royale Saint James de Londres. A cette occasion, le prince Harry offre son neveu un précieux cadeau à 9.000 euros.

Il s'agit de la première édition du livre «Winnie l'Ourson» d'Alan Alexander Milne, datant de 1926, et dont seulement 30.000 exemplaires avaient été publiés à sa sortie.

Le prince Harry souhaite en effet constituer une véritable bibliothèque à ses neveux et nièces en l'honneur de sa mère, Lady Di. «Un des souvenirs d'enfance les plus heureux de Harry était quand sa mère lui lisait une histoire avant d'aller se coucher», a expliqué au tabloïd The Sun un ami du prince Harry.

Avant d'ajouter : «Elle aimait tous les classiques et Harry a eu la brillante idée de commencer une petite bibliothèque des premières éditions pour Louis, Charlotte et George. A l'origine, il voulait acheter 'De l'autre côté du miroir' de Lewis Carroll, qui était en vente pour 24.000 euros, mais il a décidé que Winnie l'Ourson était plus approprié».

Malgré ce somptueux cadeau, le prince Harry ne sera probablement pas le parrain de Louis. Depuis le baptême de George, Kate et William ont pris l'habitude de choisir des parrains et marraines dans la société civile. En général, ce sont des amis ou des proches du couple royal.