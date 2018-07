La dissidente Liu Xia a quitté la Chine pour l'Allemagne

A l'aéroport international d'Helsinki ce mardi 10 juillet, elle a ainsi laissé exploser sa joie.

Love this photo. It’s so good to be free. Liu Xia, the widow of Chinese Nobel dissident Liu Xiaobo, is all smiles as she arrives at Helsinki International Airport in Finland on Tuesday. Photo: AFP pic.twitter.com/BA6XNWMFnc

— Li Yuan (@LiYuan6) 10 juillet 2018