Japon : une jument miniature sauvée des inondations après plusieurs jours sur un toit

Leaf, une jument miniature, a survécu aux inondations qui ont ravagé le Japon en se réfugiant sur un toit.

Cette jument miniature marron à la jolie crinière blonde, animal de compagnie d'une maison de repos de la ville de Kurashiki, a passé plusieurs jours échouée sur un bout de toiture pentue.

Elle a été sauvée par une association, rare miracle dans la série noire liée à la pire catastrophe météorologique du pays en plus de trois décennies. Au moins 179 morts ont été déplorés dans des crues et glissements de terrain après de terribles pluies dans l'ouest du pays.

Leaf a été repérée par du personnel humanitaire lundi, lorsque les habitants sont revenus dans le quartier de Mabi, une fois les eaux retirées.

«Les travailleurs ont appelé les pompiers pour lui venir en aide mais on leur a répondu qu'ils étaient d'abord là pour sauver des vies humaines», a expliqué à l'AFP Keiko Takahashi de l'organisation non-gouvernementale Peace Winds Japan.

La jument s'est débrouillée seule

L'ONG a envoyé du renfort sur les lieux pour faire descendre la jument terrifiée. Elle avait dû se débrouiller seule avec son bébé (qui n'a pas survécu) quand la maison de repos a été évacuée à la hâte. «Les employés de l'établissement n'ont eu d'autre choix que de libérer les animaux car ils devaient fuir immédiatement face à la montée rapide de l'eau», a précisé Mme Takahashi.

Selon elle, un cheval a été vu en train de nager dans les eaux de la crue plus tard, après l'évacuation, et l'ONG suppose qu'il s'agissait de Leaf. L'eau est montée jusqu'à la hauteur des toits et la jument miniature a ainsi pu se poser dessus, mais elle s'est trouvée bien dépourvue une fois l'eau descendue.

Leaf a été emmenée vers une ferme aux petits soins pour elle, puis elle a retrouvé le personnel de la maison de repos qui a fondu en larmes en la voyant vivante.