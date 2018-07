Donald Trump refuse toujours de répondre aux questions de CNN

A l'occasion de sa visite d'Etat au Royaume-Uni, le président Donald Trump a ostensiblement ignoré la question du correspondant en chef de CNN, Jim Acosta, lors d'une conférence de presse conjointe vendredi avec la première ministre britannique, Theresa May.

«Je ne réponds pas aux questions de CNN, CNN c'est de la fausse information», a rétorqué Donald Trump après une question, posée par le reporter. Jim Acosta tentait alors de rebondir sur la précédente réponse du président. Il avait soutenu à une journaliste de NBC News que sa chaîne était «presque aussi mauvaise» que CNN.

Le locataire de la Maison Blanche s'est ensuite expressément tourné vers le correspondant de Fox News, John Robert, auquel il réserve généralement un traitement particulier, selon The Hollywood Reporter. Le chaîne d'information, particulièrement plébiscité par le chef d'Etat et concurrence directe de CNN, n'a d'ailleurs pas tardé à relayer la critique.

Un événement de plus qui alimente la relation tendue qu'entretient Donald Trump avec la chaîne d'information américaine. Un événement similaire, largement diffusé, avait d'ailleurs particulièrement marqué les esprits l'année passée. Jim Acosta avait vivement admonesté le dirigeant lors d'une conférence de presse, après qu'il ait une nouvelle fois refusé de répondre à sa question.

Donald Trump refuses to take a question from CNN's Senior White House Correspondent @Acosta https://t.co/SYIPLekALG https://t.co/Im5Dlc38B4 — CNN (@CNN) 11 janvier 2017

Quand à Theresa May, la première ministre britannique ne semble pas avoir réagi suite aux accusations de son homologue américain. Au cours de la conférence de presse de vendredi, Donald Trump lui aurait même retourné la question, à savoir si les journalistes au Royaume-Uni produisaient aussi des «fake news». Ce qui n'a pas empêché un journaliste de lui proposer une astuce.