Une star d'Instagram mordue par un requin lors d'une séance photo

Plus de peur que de mal pour Katarina Zarutskie, une instagrameuse de 19 ans, victime d'une morsure de requin en pleine séance photo aux Bahamas.

En vacances, l'élève infirmière aux 60.000 followers aperçoit un banc de requins nourrices et décide prendre une photo avec eux. La jeune femme plonge alors en maillot de bain dans l'eau turquoise et prend la pose, faisant la planche, malgré l'inquiétude de la famille de son petit ami, qui l'accompagnait. «Grâce à mes expériences en surf et en plongée, je sais que les requins nourrices sont généralement inoffensifs», a-t-elle raconté à la BBC.

Un des requins lui attrape cependant le bras. «J'ai été tirée sous l'eau», a-t-elle ajouté. L'incident a duré quelques secondes mais l'apprenti mannequin gardera tout de même une cicatrice de la morsure. Katarina Zarutskie a eu le bon réflexe en restant calme et en gardant son bras hors de l'eau, pour ne pas attirer les requins avec son sang. «Je pense que si quelqu'un avait crié ou s'était agité, ça aurait pu changer la situation.»

Elle assure qu'elle n'a pas vu le panneau qui avertit les touristes que les requins peuvent mordre et qui interdit également de mettre les bras dans l'eau. «On a dit que je n’étais qu’une blonde idiote, j’ai été la cible de nombreux commentaires haineux. Mais je connais et je respecte l’océan», s'est défendue Katarina Zarutskie, qui a tout de même posté les photos de sa mésaventure sur Instagram avec le commentaire suivant : «Les requins sont mignons mais peuvent parfois mordiller si l'on est pas attentif.»