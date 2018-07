À cause d'une photo, Donald Trump se met tous les Britanniques à dos

«Comment osez-vous ?» Les trois mots sont écrits en lettres blanches capitales et ornent la couverture du dernier numéro du «Daily Mirror», le quotidien britannique réputé pour sa rhétorique tranchante.

Lors de son passage à la résidence de villégiature des Premiers ministres britanniques où il devait rencontrer Theresa May, Donald Trump, jambes croisées et sourire narquois, fixe l'objectif confortablement installé dans le fauteuil de Winston Churchill, figure emblématique de l'histoire britannique.

.@POTUS sits in Winston Churchill’s chair as a guest of Prime Minister May at Chequers. pic.twitter.com/Wv2nrLMnQP

— Sarah Sanders (@PressSec) 13 juillet 2018