Un iceberg de 100 mètres de haut menace les côtes groenlandaises

Ce vendredi, les autorités ont évacué les personnes vivant à proximité des côtes groenlandaises, menacées par un iceberg de 100 mètres de haut à la dérive.

La police groenlandaise a demandé aux habitants de l'île d'Innarsuit, dont les maisons sont situées sur la côte, de s'éloigner du littoral par crainte de submersion si le bloc de glace venait à se rompre. «Nous craignons un vêlage (la séparation) de l'iceberg, provoquant une inondation dans la zone», a déclaré, à l'agence danoise Ritzau, Lina Davidsen, chef de sécurité pour la police du pays.

Bien que les habitants de ce village de 169 âmes aient l'habitude de voir des icebergs massifs, celui-ci «est le plus grand que nous ayons jamais vu», a indiqué Susanne K. Eliassen, une conseillère municipale. «Il y a des fissures et des trous ce qui nous fait craindre un vêlage.» Elle a également ajouté que la centrale électrique de l'île d'Innarsuit et les réservoirs de carburant se trouvaient à proximité de la côte.

«La production d'icebergs a augmenté au Groenland»

La découverte de cet immense bloc de glace intervient quelques semaines après la diffusion d'une vidéo par des scientifiques de l'Université de New York d'un iceberg se détachant d'un glacier, dans l'est du Groenland. «La production d'icebergs a augmenté au Groenland au cours des 100 dernières années dû au changement climatique», a déclaré à l'AFP William Colgan, chercheur à la Commission géologique du Danemark et du Groenland. Ces phénomènes vont se produire plus souvent, selon les experts.

Selon William Colgan, le nombre croissant d'icebergs «augmente les risques de tsunami». En 2017, quatre personnes ont été tuées et onze ont été blessées à la suite d'un tsunami à proximité d'un village de la côte ouest du Groenland, rapporte l'agence.