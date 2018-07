Victoire des Bleus : les unes de la presse étrangère

Didier Deschamps soulevé par son équipe, Emmanuel Macron exultant dans les tribunes ou Kylian Mbappé embrassant la Coupe du monde... les mêmes images se retrouvent partout en couverture.

Au Royaume-Uni, les suppléments sportifs des tabloïds s'en donnent à cœur joie sur les jeux de mots. «IncrediBleus» (incroyable), titre ainsi The Sun tandis que le Mirror rend hommage à cette deuxième victoire française en finale de la Coupe du monde avec un «Déjà Blue».

Plus sérieux, The Times opte pour la spectaculaire démonstration d'enthousiasme du président Emmanuel Macron à l'ouverture du score, sous le regard impassible de son homologue russe Vladimir Poutine, avec comme légende, «Vive la France».

