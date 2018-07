Argentine : un taureau baptisé «Mbappé»

Chaque année, la tradition veut que la Société rurale, l'organisation patronale argentine qui défend les intérêts des agriculteurs, donne un nom prestigieux au premier bovin qui participera au concours le plus relevé du pays.

L'élevage Curaco, de la province de La Pampa, décrit Mbappé comme «un taureau de bon caractère et de bonne présentation, de taille moyenne et un Angus de grande qualité».

Salut Kylian @KMbappe et félicitations pour la coupe! Aujourd'hui le premier taureau est entré dans l'exposition rurale la plus importante d'Argentine et il a été appelé Mbappé dans l'espoir qu'il devienne champion. Pouvez-vous lui souhaiter bonne chance? #FranceChampionDuMonde pic.twitter.com/hNESANFELS

— Sebastian Dates (@sebasdates) 17 juillet 2018