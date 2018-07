Une zone morte en mer d’Arabie, grande comme l’Ecosse et dépourvue d’oxygène

Les zones mortes, ou hypoxiques, c'est-à-dire déficitaire en oxygène, sont des régions océaniques où le taux d’oxygène est très faible, ce qui provoque l’asphyxie de la flore et de la faune marines.

En soi, les «zones mortes» sont des phénomènes naturels et ont toujours existé. Elles se développent ainsi naturellement dans certaines régions du monde entre 200 et 800 mètres de profondeur.

Mais celle située en mer d'Arabie, la plus grande au monde, d'une taille équivalente à celle de l'Ecosse et dont les limites s’étendent du détroit d’Ormuz au Golfe d’Aden jusqu’à la côte indienne, s'agrandit dans de façon tout à fait démesurée.

Le 27 avril dernier, Bastien Queste, un scientifique de l'université britannique d'East Anglia, tirait déjà la sonnette d'alarme.

Dans une étude (en anglais) publiée dans la revue Geophysical Research Letters, le scientifique affirmait ainsi, avec plusieurs collègues, que leurs recherches «montraient que la situation est pire que ce qu'[ils] craignaient».

«Mais, ajoute-t-il, jusqu’à maintenant, personne ne savait à quel point la situation était mauvaise parce que la piraterie et les conflits dans la zone empêchaient de recueillir des données».

