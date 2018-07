Il fait 32 km à pied pour ne pas être en retard, son chef lui offre une voiture

Touché par le courage de ce jeune Américain, son chef Luke Marklin, de l'entreprise Bellhops, n'a pas hésité une seule seconde pour aider son aider cette nouvelle recrue et lui a offert une belle Ford Escape, afin qu'il n'ait jamais plus besoin de venir à pied au travail.

Car l'histoire a commencé quelques jours auparavant lorsque Walter Carr, ce jeune Américain originaire de Homewood, en Alabama, est tombé en panne de voiture, devenue ainsi inutilisable. Impossible donc pour lui de se rendre à l'heure à son nouveau travail, à moins de faire le chemin à pied.

Sans aucune autre solution, il a alors quitté son domicile en pleine nuit, marchant ainsi plus de 30 km, entre Homewood et Pelham, pour se rendre chez ses clients. Sur le chemin, Walter a rencontré un policier qui – touché par son histoire – lui a proposé de l'avancer et lui a offert un petit déjeuner.

Proud to have encountered this young man. He certainly made an impact on us! #PelhamPD #belikewalter pic.twitter.com/d0zz0PMvnv

Une histoire que ses clients – un couple de Pelham – ont décidé de partager sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, celle-ci est remontée aux oreilles de Luke Marklin, le chef de Walter. «Je ne peux imaginer combien de fois il a marché seul en pleine nuit, en se disant que c'était la meilleure chose à faire», a-t-il témoigné, impressionné.

Celui qui est chef exécutif de la boite a donc décidé de faire le trajet depuis le Tennessee jusqu'en Alabama, afin de rencontrer en personne cet employé modèle et de lui offrir sa toute nouvelle voiture, bien méritée.

We've all seen the amazing story shared by Jenny about one of our bellhops, Walter Carr, but many have asked if we have any video from the moment CEO @LukeMarklin thanked Walter for the perseverance he demonstrated on his first day w/ @BellhopsMoving #TheWorldNeedsMoreWalters pic.twitter.com/mXrvI2JQoP

