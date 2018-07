Trump vante, malgré tout, le «succès» de son sommet avec Poutine

Le président américain réunit en fin de matinée les principaux membres de son gouvernement à la Maison Blanche, une nouvelle occasion pour lui de s'exprimer sur sa surprenante conférence de presse avec son homologue russe, qui lui a valu de très vifs reproches au sein de son propre camp politique.

«Tellement de personnes haut placées dans le renseignement ont adoré ma prestation en conférence de presse à Helsinki», a-t-il tweeté mercredi matin, renforçant le sentiment que son volte-face partiel de la veille lui avait été imposé par ses conseillers. «Nous nous sommes très bien entendus, ce qui a vraiment dérangé beaucoup de personnes remplies de haine qui voulaient voir un match de boxe», a-t-il ajouté, promettant des «grands résultats à venir».

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 juillet 2018