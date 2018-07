Allemagne : plusieurs blessés après une agression à l'arme blanche dans un bus

Plusieurs personnes ont été blessées ce vendredi après-midi dans un bus après qu'un homme a aggressé des passagers avec une arme blanche, selon la police et des temoins, cité par les médias allemands.

Selon un porte-parole de la police de la ville de Lübeck auprès de l'agence de presse allemande DPA, à quelques kilomètres de Hambourg, l'attaque aurait fait plusieurs blessés, sans plus de précisions sur le nombre de personnes touchées ni la gravité des blessures. Il aurait toutefois précisé que l'attaque n'avait fait aucun mort.

Selon le journal local Lübecker Nachrichten, il y aurait douze blessés légers et deux plus grièvement, et l'assaillant, dont le mobile reste pour le moment inconnu, aurait été arrêté par les forces de l'ordre.

D'après le récit des témoins, cité par le quotidien, l'homme aurait sorti de son sac une arme blanche avec laquelle il a attaqué au hasard les autres passagers du bus. Le chauffeur, lui-même pris pour cible, aurait alors arrêté le véhicule, et ouvert les portes pour permettre aux passagers de descendre.

Selon les déclarations de Lothar H., un témoin âgé de 87 ans cité par le Lübecker Nachrichten, «les passagers ont sauté du bus et criaient. C'était effrayant. Après, les blessés ont été évacués. L'agresseur avait un couteau de cuisine».

Si le mobile du crime reste pour le moment inconnu, les faits interviennent dans un contexte particulièrement tendu en Allemagne après plusieurs attentats ou tentatives d'attentats, notamment à l'arme blanche, ces dernières années.