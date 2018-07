Donald Trump accuse l'Union européenne et la Chine de manipuler leur monnaie

La Chine, l'Union européenne et les autres manipulent leur monnaie en baissant leurs taux d'intérêt, alors que les Etats-Unis augmentent leurs taux avec un dollar devenant de plus en plus fort tous les jours, ce qui dégrade notre compétitivité», a-t-il déclaré dans un tweet.

China, the European Union and others have been manipulating their currencies and interest rates lower, while the U.S. is raising rates while the dollars gets stronger and stronger with each passing day - taking away our big competitive edge. As usual, not a level playing field...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 juillet 2018