Royaume-Uni : une pièce de monnaie inédite pour les 5 ans du prince George

Côté pile, celle-ci est frappée à l'effigie de Saint George, le saint patron de l'Angleterre, qui, juché sur un cheval combat un dragon.

Côté face, et comme c'est le cas de toutes les pièces et billets du Royaume-Uni, c'est un portrait de la reine Elizabeth II, ici de profil, qui est représenté.

The Royal Mint, l’organisme en charge de la frappe et de la circulation de la monnaie outre-Manche, a indiqué que «la légende de Saint George et le dragon sont utilisés sur des pièces royales depuis des siècles et fait référence au triomphe du bien sur le mal».

Chosen by the Retail team at The Royal Mint Experience, this week’s ‘Product of The Week’ is the 5th Birthday of HRH Prince George of Cambridge.





Struck on the Day Celebration Sovereign is available to pre-order NOW. Prices start at £13.00 pic.twitter.com/cOtWjq6Y9j

— Visit Royal Mint (@RoyalMintExp) 19 juillet 2018