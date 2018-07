Vidéo : le naufrage d'un bateau touristique fait 17 morts dans le Missouri

Le naufrage d'un bateau touristique sur un lac du Missouri a fait dix-sept morts ce jeudi.

L'embarcation, baptisée «Ride the Ducks», du nom de la compagnie organisant les tours, transportait 31 personnes quand le dramatique incident s'est produit.

Le violent orage et les rafales de vent qui ont frappé le lac Table rock et la ville de Branson, jeudi, sont manifestement à l'origine de l'accident. Sur une vidéo filmée par des témoins de la scène et diffusée par le Dailymail, on aperçoit le navire sombrer progressivement dans le lac.

Ce vendredi, les plongeurs ont retrouvé les corps de quatre personnes portées disparues, portant le nombre de morts à dix-sept, selon les déclarations des autorités locales. Toutes les personnes disparues ont désormais été retrouvées.

Sur Twitter, des personnes ont aussi publié des vidéos témoignant de l'agitation du lac Table Rock jeudi.

This is what it looked like at Table Rock Lake nine nautical miles from where the 'Ride the Ducks' boat capsized. (Credit: Rick Kettles) pic.twitter.com/ZSVgzQia8z — Jason Boatright (@TheJasonBoat) 20 juillet 2018

Thoughts and prayers for everyone involved in the tragic #ridetheduck accident in #BransonMO — KellysCountry (@KellysCountry) 20 juillet 2018

«Des pensées et des prières pour toutes les personnes impliquées dans le tragique accident du Ride the duck à Branson», a publié un twittos ce matin pour soutenir les victimes et leurs proches.