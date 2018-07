«Sois un homme et couvre ta femme», un hashtag qui enflamme les réseaux sociaux

Alors que la saison des plages bat son plein, une campagne sur les réseaux sociaux autour du hashtag #kounrajoulan (à savoir «Sois un homme») encourage les Marocains à rhabiller leurs femmes.

Diffusé sur un compte conservateur, ce message a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a rencontré un accueil favorable chez certains qui ont appelé leurs congénères à couvrir leurs femmes afin qu'elles respectent leur pudeur.

Dans le camp adverse, les réactions n'ont pas tardé également. Sur Twitter, de nombreuses femmes et hommes, ont retourné le mot d'ordre contre son créateur avec un «Sois un homme et contrôle tes pulsions», ou encore «Sois un homme et respecte la femme».

Si tu n'es pas capable de regarder une femme autrement que comme un objet sexuel, #SoisUnHomme, arrache toi les yeux !#كن_رجلا — Aiwendile (@Breath_of_Arda) 18 juillet 2018

#SoisUnHomme et occupe-toi de tes oignons ! Sois un homme et concentre toi sur ce que tu veux faire dans la vie ! Sois un homme et respecte les autres, peu importe ce qu'ils portent ! Sois un homme et respecte la femme ! #كن_رجلا — Youssef el Idrissi (@youss_rhizome) 20 juillet 2018

De même, le Mouvement alternatif pour les libertés individuelles a choisi de s'adresser directement aux femmes avec un nouveau hashtag, «#Soisunefemmelivre». «Libre de porter un maillot, un bikini ou pas, libre d'aller à la plage ou pas, libre de tes décisions et de tes choix», écrit le collectif qui souhaite lutter contre «les injonctions patriarcales et l'obscurantisme».