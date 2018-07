Japon : une vague de chaleur historique suscite l'inquiétude pour les Jeux Olympiques 2020

Depuis quelques semaines, le Japon suffoque sous une vague de chaleur inédite, qui a dejà été fatale à plusieurs dizaines de personnes. Ce lourd bilan suscite l'inquiétude dans le pays, qui organise les Jeux Olympiques d'été en 2020.

Selon les chiffres de l'Agence météorologique du Japon, le mercure a atteint les 41,1°C dans la ville de Kumagaya en ce mois de juillet, dépassant de 0,1°C le précédent record, établi en 2013. Cette vague de chaleur a provoqué la mort d'au moins quarante Japonais, tandis qu'environ 9.000 autres ont été hospitalisés.

En pleine préparation pour acceuillir les Jeux Olympiques dans deux ans, les autorités japonaises craignent désormais de ne pas être en mesure de gérer ces températures extrêmes, potentiellement dangereuses pour les athlètes et les spectateurs. D'après une récente étude, l'épreuve du marathon serait d'ailleurs considérée comme «extrêmement dangereuse» par plusieurs spécialistes du climat.

Brumisateurs et ventilateurs dans les stades

Interrogé par le Guardian, un porte-parole des Jeux de Tokyo a expliqué que les organisateurs envisageaient d'installer des brumisateurs pour rafraîchir les athlètes. «Nous préparerons des mesures concrètes après examen des résultats des événements tests, qui auront lieu en juillet 2019. Notre but est toujours d'accueillir des Jeux où tous les athlètes pourront enregistrer leurs meilleures performances personnelles, en toute sécurité», a-t-il assuré.

Le chef d'établissement du Conseil des Sports Keiji Kato a également ajouté, lors d'une conférence, que de nombreux moyens de lutte contre la chaleur seront installés dans le nouveau stade de Tokyo. «Nous allons utiliser le vent naturel, les ventilateurs et la brume pour refroidir ce stade», a-t-il affirmé.

Les Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu pendant les mois les plus chauds, entre le 24 juillet et le 9 août 2020, et seront suivis par les Jeux Paralympiques, entre le 25 août et le 6 septembre de la même année. La ville a déjà accueilli les Jeux Olympiques d'été par le passé, en 1964, mais ils avaient été organisés en octobre.