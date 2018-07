Une femme se fait mordre par un lion alors qu'elle posait avec lui

Une femme de 46 ans a été attaqué par un lion dans un parc safari en Ukraine alors qu'elle posait pour une photographie avec lui.

C'est lors d'une visite au parc safari de Taigan en Crimée qu'Olga Solomina a pu pénétrer dans un enclos et prendre la pose avec l'un des animaux.

Mais au moment où elle se fait prendre en photo avec le félin, celui-ci lui attrappe le bras et commence à la traîner. « Le lion a attrapé ma main droite et m'a traîné par terre. J'ai juste eu le temps de fermer les yeux. Je pensais à cet instant qu'ils me déchireraient. » a déclaré Olga Solomina à Crimea 24. « Il m'a traîné comme une poupée. Cela n'a duré que quelques secondes, mais pour moi cela semblait être une éternité. A ce moment, j'ai dit au revoir à la vie. » a t-elle précisé.

Elle est sauvée quelques secondes après par le directeur du parc Oleg Zubkov, qui a pu chasser le lion. Elle s'en tirera avec seulement des blessures mineures à son bras et a depuis été libérée de l'hôpital.

La victime était saoul selon le directeur

Selon le directeur du parc, il n' y avait pas eu d'incident similaire depuis sept ans. Selon lui, Olga Solomina était ivre au moment des faits. « Ni moi, ni l'administrateur ne l'avions remarqué avant l'excursion. Ce n'est que pendant le safari que j'ai vu qu'elle a commencé à se comporter de manière inapropriée, tirant le lion par la crinière et ainsi de suite. », a-t-il déclaré. « Olga n'a pas eu immédiatement envie d'aller à l'hôpital. Pendant le traitement de la plaie, elle a demandé du cognac au lieu d'un anesthésique. », a-t-il ajouté.